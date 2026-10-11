القيادة المركزية الأمريكية تعلن مسئوليتها عن تعطيل سفينة شحن بخليج عمان: حاولت خرق الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية"سنتكوم" تعطيل سفينة شحن تجارية في خليج عمان بعد تجاهل طاقمها التحذيرات، حيث حاولت السفينة اختراق الحصار البحري المفروض على إيران.

وسبق وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الجمعة، إعادة توجيه 133 سفينة تجارية، في إطار التطبيق الصارم للحصار البحري الأمريكي المستمر المفروض على إيران.

وذكرت «سنتكوم»، في بيان، أن القوات الأمريكية قامت حتى يوم التاسع من أكتوبر الجاري، بتغيير مسار 133 سفينة تجارية، وتعطيل ثلاث سفن رفضت الامتثال للتعليمات.

وأرفقت القيادة المركزية الأمريكية بيانها بصورة لمروحية من طراز «إم إتش-60 إس سي هوك» التابعة للبحرية الأمريكية، أثناء إقلاعها من سطح المدمرة الصاروخية الموجهة «يو إس إس جون بول جونز».

وكان قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد أكد، في تحديث عملياتي، أن الجيش الأمريكي يواصل بتركيز شديد مهمة تطبيق الحصار المفروض على الموانىء الإيرانية، مشدداً على أن القوات الأمريكية ستتحرك بسرعة ضد أي سفينة تحاول اختراق الحصار.