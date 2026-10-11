قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنات تتألق في احتفالية نصر 6 أكتوبر بحضور الخطيب ونجوم الفن .. شاهد
القيادة المركزية الأمريكية تعلن مسئوليتها عن تعطيل سفينة شحن بخليج عمان: حاولت خرق الحصار على إيران
سعيد العويران: سأحضر مباراة القمة في ستاد القاهرة.. وأتوقع انتهاء المواجهة بالتعادل
الديربي الأكبر في الوطن العربي.. لجنة الحكام تتواصل مع الحكم السلوفيني للتأكيد على أهمية مباراة «القمة»
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدين هجوم المليشيات الإرهابي على مطار الملك خالد بالرياض
جيرالدو: حزين على رحيل تريزيجيه.. وأتوقع فوز الأهلي في «القمة»
إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب
هيئة عمليات التجارة البحرية تعلن تلقيها بلاغًا عن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول
ظاهرة انتشار «الكلاب الضالة» تحت قبة البرلمان.. تحركات عاجلة لمواجهة مخاطر العقر والسعار
السعودية تتوعّد : سنرد بحزم على استهداف مطار الملك خالد بالرياض
هل قيام الليل يكون كل يوم؟.. اغتنم جوائزه الربانية ولا تفوّته
كيفين جونسون: الأهلي يمتلك عقلية الفوز.. ومباريات «القمة» لا تخضع للتوقعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدين هجوم المليشيات الإرهابي على مطار الملك خالد بالرياض

العليمي
العليمي
محمد على

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، ، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الحوثي الجبان.

أكد العليمي إدانته الشديدة لاستهداف مطار الملك خالد الدولي، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى ومئات المصابين من جنسيات مختلفة.

وتقدم العليمي، باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة المملكة وشعبها وأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد في تدوينة على منصة «إكس»، أن هذا الاعتداء يعكس طبيعة السلوك الإرهابي للميليشيات الحوثية، واستهتارها بحياة المدنيين وأمن المنطقة ومصالح الشعب اليمني.

وقال العليمي: «إن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة»، معتبرًا أن أي اعتداء على المملكة هو اعتداء على أمن اليمن ومصالحه ومستقبل أجياله.

وأضاف: «من هذا المنطلق، نجدد عزمنا المشترك على المضي قدمًا في عملية فجر اليمن لإنهاء التهديد الإرهابي، واستعادة مؤسسات الدولة، مهما كلف ذلك من تضحيات».

ونوّه العليمي بالمواقف الأخوية النبيلة للمملكة العربية السعودية، ودعمها المستمر للاقتصاد اليمني، وجهودها في تخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك الدعم الأخير للموازنة العامة للدولة، والتسهيلات المعلنة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين على أراضيها.

العليمي ئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

محمد سامي ومي

سيارة فارهة وبوكيه ورد.. لامبورجيني هدية محمد سامي لـ مي عمر في عيد ميلادها

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

بالصور

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد