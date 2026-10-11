مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدين هجوم المليشيات الإرهابي على مطار الملك خالد بالرياض

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، ، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الحوثي الجبان.

أكد العليمي إدانته الشديدة لاستهداف مطار الملك خالد الدولي، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى ومئات المصابين من جنسيات مختلفة.

وتقدم العليمي، باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة المملكة وشعبها وأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد في تدوينة على منصة «إكس»، أن هذا الاعتداء يعكس طبيعة السلوك الإرهابي للميليشيات الحوثية، واستهتارها بحياة المدنيين وأمن المنطقة ومصالح الشعب اليمني.

وقال العليمي: «إن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة»، معتبرًا أن أي اعتداء على المملكة هو اعتداء على أمن اليمن ومصالحه ومستقبل أجياله.

وأضاف: «من هذا المنطلق، نجدد عزمنا المشترك على المضي قدمًا في عملية فجر اليمن لإنهاء التهديد الإرهابي، واستعادة مؤسسات الدولة، مهما كلف ذلك من تضحيات».

ونوّه العليمي بالمواقف الأخوية النبيلة للمملكة العربية السعودية، ودعمها المستمر للاقتصاد اليمني، وجهودها في تخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك الدعم الأخير للموازنة العامة للدولة، والتسهيلات المعلنة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين على أراضيها.