جنات تتألق في احتفالية نصر 6 أكتوبر بحضور الخطيب ونجوم الفن .. شاهد

أحيت النجمة المغربية جنات حفلاً غنائياً ضخماً بدار الهيئة الهندسية بمصر الجديدة، احتفالاً بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر 6 أكتوبر المجيد، ضمن حفل مشترك مع النجم اللبناني وائل جسار وسط حضور جماهيري كامل العدد .



وخطفت جنات الأضواء منذ لحظة صعودها بإطلالة راقية بفستان سهرة ذهبي لامع، وظهرت برفقة مديرة أعمالها ميرا أمير في ظهور زاد من تألقها على المسرح.



وشهد الحفل حضوراً استثنائياً تقدمه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى جانب نخبة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر وإيهاب فهمي وحمزة العيلي وعدد من المشاهير والإعلاميين، في ليلة جمعت الفن والرياضة والوطنية.

وقدمت جنات باقة من أجمل أغانيها الرومانسية التي رددها الجمهور بحماس كبير، منها "اللي بيني وبينك" و "بحبك" و "حبيبي على نياته - حبي الأولاني" و "حب جامد" و "اسمع كلامي" و "يا عيني عبيط" و "خيط ضعيف" و "اللي فاتوا"، في توليفة بين القديم والحديث أشعلت المسرح.

كما قدمت جنات أحدث إصداراتها "امشي سيبني"، التي طرحتها مؤخراً من كلمات محمود عليم وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي الأغنية الدرامية التي تصدرت تريند يوتيوب وتنافس بقوة على منصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب نجاح ألبومها الأخير "ألوم على مين".



وشهد الحفل لحظة وطنية حماسية عندما رفعت جنات العلم المصري عالياً وقدمت بصوتها الأغنية الوطنية الخالدة "احلف بسماها وبترابها"، لتتحول القاعة إلى مشهد وطني مؤثر ردد فيه الجمهور الكلمات بحماس وفخر، احتفاءً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي تجمع المصريين والعرب.

ليلة أكدت فيها جنات مرة أخرى أنها نجمة الاحتفالات الوطنية بامتياز، بصوت يجمع بين الإحساس والوطنية والرقي.