بعد إجازة 6 أكتوبر.. تعرف على أيام الراحة المتبقية حتى نهاية 2026

يترقب الموظفون والطلاب معرفة عدد أيام الإجازات المتبقية في 2026، خاصة مع اقتراب نهاية العام وانتهاء آخر عطلة رسمية مدرجة في الأجندة الحالية، وهي إجازة عيد القوات المسلحة، التي حصل عليها العاملون والطلاب الخميس 8 أكتوبر 2026، بعد ترحيلها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب حساب أيام الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهات التي تعتمد يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، تتبقى 23 يوما راحة أسبوعية اعتبارًا من 9 أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، دون وجود إجازات رسمية أخرى مدرجة حاليًا خلال نوفمبر وديسمبر.





كام يوم راحة في نوفمبر 2026؟

يضم شهر نوفمبر 2026 ثمانية أيام راحة أسبوعية للعاملين الذين يحصلون على إجازة يومي الجمعة والسبت، بواقع أربعة أيام جمعة وأربعة أيام سبت.

ولا تتضمن الأجندة الرسمية الحالية عطلات عامة أخرى خلال الشهر، ما يعني أن الموظفين سيعتمدون بصورة أساسية على نظام الراحة الأسبوعية المطبق داخل جهات عملهم، ما لم يصدر قرار حكومي جديد بشأن إجازة استثنائية.

23 يوم راحة أسبوعية حتى نهاية ديسمبر

تكشف حسابات أيام الراحة الأسبوعية المتبقية في عام 2026 عن وجود 23 يومًا للعاملين الذين تطبق جهاتهم نظام الإجازة يومي الجمعة والسبت، وذلك اعتبارًا من 9 أكتوبر وحتى نهاية العام.

وتتوزع هذه الأيام على النحو التالي:

أكتوبر 2026: 7 أيام راحة أسبوعية، بواقع 3 أيام جمعة و4 أيام سبت، بدءًا من 10 أكتوبر.

نوفمبر 2026: 8 أيام راحة أسبوعية، بواقع 4 أيام جمعة و4 أيام سبت.

ديسمبر 2026: 8 أيام راحة أسبوعية، بواقع 4 أيام جمعة و4 أيام سبت.

وبذلك يصل إجمالي أيام الجمعة والسبت المتبقية حتى نهاية ديسمبر إلى 23 يومًا، وفقًا للتقويم ونظام الراحة الأسبوعية المشار إليه.

هل توجد إجازات رسمية في نوفمبر وديسمبر 2026؟

وفق الأجندة الرسمية الحالية الواردة في البيانات، تمثل إجازة عيد القوات المسلحة في أكتوبر آخر عطلة رسمية مدرجة خلال عام 2026.

ولا تتضمن القائمة الحالية أي مناسبات رسمية أخرى تمنح إجازة عامة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وبالتالي لا توجد، وفق هذه الأجندة، عطلات رسمية إضافية معلنة حتى نهاية العام.



هل تختلف الإجازات المتبقية في القطاع الخاص؟

لا تنطبق حسابات أيام الراحة الأسبوعية بصورة موحدة على جميع العاملين، إذ تختلف أنظمة الإجازات بحسب طبيعة جهة العمل والنشاط الذي تمارسه.

فبعض منشآت القطاع الخاص والمصانع والمحال التجارية تعمل بنظام الورديات، وقد تعتمد أيامًا مختلفة للراحة الأسبوعية وفق طبيعة النشاط والقواعد المنظمة للعمل.

كما توجد قطاعات تستمر في العمل خلال بعض العطلات الرسمية بسبب طبيعة خدماتها، مع خضوع العاملين فيها للقواعد المنظمة للعمل والتعويض عن أيام العطلات بحسب الحالة.

لذلك، قد يختلف عدد أيام الإجازات المتبقية من موظف إلى آخر، خاصة إذا كانت جهة العمل لا تعتمد الجمعة والسبت يومي راحة أسبوعية، أو تتطلب استمرار العمل خلال بعض العطلات.

الفرق بين الإجازات الرسمية والراحة الأسبوعية

من المهم التمييز بين العطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية عند حساب الإجازات المتبقية في 2026.

فالإجازة الرسمية ترتبط بمناسبة تقرر الدولة منح العاملين المشمولين بالقرار عطلة بشأنها، بينما ترتبط الراحة الأسبوعية بنظام العمل المعتمد داخل كل جهة.

وبناءً على ذلك، فإن عدد أيام الراحة الأسبوعية المتبقية لا يعني بالضرورة حصول جميع الموظفين على العدد نفسه من الإجازات، إذ يتوقف الأمر على نظام العمل المطبق وطبيعة النشاط والقرارات المنظمة للعطلات.



ماذا ينتظر الموظفون حتى نهاية 2026؟

مع انتهاء إجازة عيد القوات المسلحة، يتجه حساب الإجازات المتبقية إلى أيام الراحة الأسبوعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وفق الأجندة الحالية.

ويضم نوفمبر وديسمبر 16 يوم راحة أسبوعية للعاملين بنظام الجمعة والسبت، بواقع 8 أيام في كل شهر، بينما يبلغ إجمالي أيام الراحة من 9 أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 23 يومًا.

وتظل متابعة القرارات الحكومية الرسمية ضرورية للتعرف على أي تعديلات محتملة في مواعيد الإجازات، مع الرجوع إلى جهة العمل لمعرفة نظام الراحة الأسبوعية المطبق على الموظفين.