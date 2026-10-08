مع إجازة النصر.. سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية؛ يظل سعر الدولار ثابتًا دون تغيير وذلك مساء اليوم الخميس 8-10-2026.

ماذا حدث لسعر الدولار

قبل يومين ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 10 قروش؛ إلا أنه ثبت منذ اعلان البنك المركزي تعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

وتعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من أمس الأربعاء بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر المجيدة في ذكراها الـ52، إذ من المقرر أن تستمر الإجازة يومين آخرين وهي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع والتي تتزامن مع موعد الراحة الأسبوعية لموظفي البنوك.

سعر الدولار اليوم

واظهرت تداولات الدولار استقرارا بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك اليوم بمناسبة بدء إجازة احتفالات نصر اكتوبر المجيد.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.33 جنيها للشراء و 52.43 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.24 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار ما بين 52.3 و 52.32 جنيها للشراء و 52.4 و 52.42 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكولن بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، قناة السويس، البركة، أبوظبي التجاري".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف المتحد، HSBC،التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، فيصل الاسلامي،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

اعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.35 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، سايب، العربي الإفريقي الدولي، نكست".