تعديل مواعيد القطار الخفيف LRT وتحديد موعد آخر رحلة اليوم فى إجازة 6 أكتوبر

أعلنت ادارة القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عن تعديل تشغيل القطارات اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، ليعمل وفقًا لجدول التشغيل الخاص يوم الجمعة، وذلك بهدف تلبية احتياجات الركاب وتنظيم حركة التنقلات طوال اليوم.

مواعيد التقاطر وتفاصيل الرحلات

​أوضحت الشركة المنظمة لطريقة عمل القطار الخفيف تفاصيل جدول اليوم والمواعيد المقررة كالتالي:

​بداية التشغيل: تبدأ أول رحلة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

​زمن التقاطر: ينتظم وقت الانتظار بين القطارات ليكون كل 20 دقيقة.

​الفترة المسائية: ابتداءً من الساعة 9:00 مساءً، يصبح وقت الانتظار كل 30 دقيقة.

​محطة بدر ومدينة المعرفة: يكون وقت التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة طوال اليوم كل 40 دقيقة.

​موعد آخر رحلة في اتجاهي الخط

​وفيما يتعلق بنهاية حركة التشغيل لليوم، تم تحديد موعد آخر رحلة بوضوح لتسهيل عودة المسافرين:

​من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة: انطلاق آخر رحلة الساعة 11:15 مساءً.

​من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور: انطلاق آخر رحلة الساعة 11:15 مساءً