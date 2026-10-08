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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعديل مواعيد القطار الخفيف LRT وتحديد موعد آخر رحلة اليوم فى إجازة 6 أكتوبر

قطار العاصمة
قطار العاصمة
حسام الفقي

 أعلنت ادارة القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عن تعديل تشغيل القطارات اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، ليعمل وفقًا لجدول التشغيل الخاص يوم الجمعة، وذلك بهدف تلبية احتياجات الركاب وتنظيم حركة التنقلات طوال اليوم.

مواعيد التقاطر وتفاصيل الرحلات
​أوضحت الشركة المنظمة لطريقة عمل القطار الخفيف تفاصيل جدول اليوم والمواعيد المقررة كالتالي:
​بداية التشغيل: تبدأ أول رحلة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.
​زمن التقاطر: ينتظم وقت الانتظار بين القطارات ليكون كل 20 دقيقة.
​الفترة المسائية: ابتداءً من الساعة 9:00 مساءً، يصبح وقت الانتظار كل 30 دقيقة.
​محطة بدر ومدينة المعرفة: يكون وقت التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة طوال اليوم كل 40 دقيقة.

موعد آخر رحلة في اتجاهي الخط
​وفيما يتعلق بنهاية حركة التشغيل لليوم، تم تحديد موعد آخر رحلة بوضوح لتسهيل عودة المسافرين:
​من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة: انطلاق آخر رحلة الساعة 11:15 مساءً.
​من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور: انطلاق آخر رحلة الساعة 11:15 مساءً

القطار الكهربائي الخفيف LRT تعديل تشغيل القطارات

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