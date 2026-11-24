يواصل نادي سمارت تقديم موسم استثنائي في منافسات دوري القسم الثالث مجموعة القاهرة، بعدما نجح في فرض نفسه بقوة في إطار السعى للوصول إلى دوري الأضواء والشهرة.

خاض فريق سمارت ضمن منافسات مجموعة القاهرة في دوري القسم الثالث 11 مباراة كانت كافية ليكشف سمارت عن شخصيته التنافسية وقدرته على حصد النقاط.

وحقق فريق سمارت 7 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، ليصل إلى 23 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب بالتساوي مع فريق بلاك ستارز.

ولم تتوقف أرقام سمارت عند حصد النقاط، بل امتدت إلى سلسلة انتصارات متتالية بلغت 7 مباريات، في تأكيد واضح على حالة الاستقرار الفني والروح القتالية التي يتمتع بها الفريق، وقدرته على التعامل مع مختلف التحديات.

ونجح سمارت في تسجيل 22 هدفًا خلال 11 مباراة، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة.

وتكشف هذه الأرقام عن فريق يمتلك مقومات المنافسة الحقيقية، خاصة مع قدرته على تحقيق الانتصارات المتتالية، والحفاظ على مكانه في صدارة الترتيب، رغم قوة المنافسة وتقارب النقاط.

ويقود فريق سمارت الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفني أسامة يوسف، ويعاونه محمد خميس المدرب العام، وحسين كمال المدرب المساعد، وشريف فوزي مدرب حراس المرمى، إلى جانب عادل صديق مدير الكرة، وأحمد خليل المعد البدني.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، سواء على المستوى الفني أو البدني، مع الاستفادة من العناصر المتاحة وتطوير الأداء الجماعي، بما يتناسب مع طموحات النادي في المنافسة على الصعود.

ويمتلك سمارت مجموعة من اللاعبين الذين يقدمون مستويات مميزة، ويشكلون ركيزة أساسية في النتائج التي يحققها الفريق، ويأتي في مقدمتهم محمد النودجي، ومحمد أبو زيد، وأحمد فتحي، وأحمد جلال، ودونجا مستشفى، سمير سوستة، فتلة، وزكريا محمد، وعلي عصمت، وكوستا حارس المرمى، وكريم سمير، وشيكا، وإسلام هشام، وكريم رشاد، وعبدالله سلام، وطارق أحمد.

وتعكس هذه المجموعة حالة من التنوع في صفوف الفريق، مع وجود عناصر قادرة على صناعة الفارق، وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة خلال المباريات، ويساعد الفريق على مواصلة المنافسة بقوة.

وعلى المستوى الإداري، يحظى فريق الكرة بدعم كبير من المهندس عاطف الخطيب، المشرف العام على الكرة، والمهندس إبراهيم خيري، والمهندس أحمد زيات الذين يعملون بالتعاون مع إدارة النادي على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للفريق، من أجل مواصلة النجاح وتحقيق الأهداف المرسومة.

وتسعى إدارة سمارت إلى بناء مشروع كروي مميز، قائم على التخطيط والعمل المستمر وتوفير المناخ المناسب للنجاح، بهدف الوصول إلى دوري الممتاز وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة النادي.