يتواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، في مقصورة استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة زد وأبوقير للأسمدة، ضمن خطة متابعة اللاعبين خلال مباريات الدوري المصري.

ويضم الجهاز الفني المتواجد في استاد القاهرة علي ماهر، المدير الفني، وتامر مصطفى، ومصطفى فتحي مدرب الحراس، إلى جانب محلل الأداء عبدالرحمن الزغبي.

وفي الوقت ذاته، يتواجد محمد عبدالكريم، المدرب العام للمنتخب الوطني، في مقصورة استاد برج العرب، برفقة محمود سليم محلل الأداء، ووائل رأفت مخطط الأحمال، لمتابعة مباراة سموحة والبنك الأهلي.



