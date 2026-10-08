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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 علماء من معهد تيودور بلهارس ضمن قائمة أكثر 2% من العلماء تأثيرا عالميا في 2026

3 علماء من معهد تيودور بلهارس ضمن قائمة أكثر 2% من العلماء تأثيرا عالميا في 2026
3 علماء من معهد تيودور بلهارس ضمن قائمة أكثر 2% من العلماء تأثيرا عالميا في 2026
أ ش أ

 أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث إدراج 3 من علمائه ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم لعام 2026، وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، تقديرًا لإسهاماتهم البحثية وتأثير إنتاجهم العلمي.

وضمت القائمة الدكتور السيد صالح عبد الحميد، أستاذ باحث الكيمياء العلاجية والقائم بعمل رئيس شعبة الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والكيمياء العلاجية، للمرة الخامسة، و الدكتور مسعد أحمد غريب، الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء العلاجية، للعام الرابع على التوالي، و الدكتورة أمينة محمد إبراهيم، الأستاذة الباحثة بقسم الرخويات الطبية.

وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز، القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، أن هذا الإنجاز يعكس تميز الكوادر البحثية بالمعهد، والجهود العلمية المتواصلة التي يبذلها الباحثون في تخصصاتهم، كما يؤكد قدرة العلماء المصريين على تحقيق حضور مؤثر في التصنيفات العلمية الدولية.

وأشار إلى أن هذا التقدير يمثل مصدر فخر للمعهد، ويعكس إسهاماته في دعم البحث العلمي وإثراء الإنتاج المعرفي على المستويين المصري والدولي.

معهد تيودور بلهارس للأبحاث جامعة ستانفورد الأمريكية إسهاماتهم البحثية وتأثير إنتاجهم العلمي الدكتور السيد صالح عبد الحميد أستاذ باحث الكيمياء العلاجية الدكتور مسعد أحمد غريب الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء العلاجية الدكتورة أمينة محمد إبراهيم الأستاذة الباحثة بقسم الرخويات الطبية

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