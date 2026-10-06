يستعد العاملون في الجهات الحكومية والقطاعين العام وقطاع الأعمال العام والطلاب لقضاء آخر عطلة رسمية مدفوعة الأجر خلال عام 2026، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة.

وتتصدر إجازة 6 أكتوبر 2026 اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد صدور قرار حكومي بترحيل موعد الإجازة إلى يوم الخميس بدلا من يوم الثلاثاء.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

حدد قرار مجلس الوزراء موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 ليكون يوم الخميس 8 أكتوبر بدلا من الثلاثاء 6 أكتوبر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ويأتي ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس ضمن قرارات تنظيم مواعيد العطلات الرسمية التي تستهدف توحيد أيام الإجازات المرتبطة بالمناسبات الرسمية، وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

هل إجازة 6 أكتوبر آخر إجازة رسمية في 2026

تعد إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر مدرجة ضمن جدول العطلات الرسمية لعام 2026، ليكون يوم الخميس 8 أكتوبر هو الموعد المقرر للإجازة بعد ترحيلها من موعدها الأصلي.

وبذلك لا يتبقى ضمن جدول العطلات الرسمية المعلن لعام 2026 مناسبات أخرى يحصل خلالها العاملون على إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

جدول العطلات الرسمية في مصر 2026

شهد عام 2026 عددا من العطلات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية، وجاء جدول أبرز الإجازات على النحو التالي.

الأربعاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الخميس 29 يناير بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 13 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم.

السبت 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

من الأربعاء 27 مايو إلى الأحد 31 مايو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الخميس 18 يونيو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

الخميس 27 أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الخميس 8 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

ذكرى انتصارات أكتوبر 1973

ترتبط إجازة 6 أكتوبر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، التي تعد من أبرز المحطات في التاريخ العسكري المصري الحديث، حيث بدأت القوات المسلحة المصرية في السادس من أكتوبر عمليات العبور لقناة السويس ضمن خطة عسكرية هدفت إلى استعادة الأراضي المصرية في سيناء.

وجاءت حرب أكتوبر بعد سنوات من احتلال سيناء عقب حرب يونيو 1967، وخلال الفترة السابقة للحرب جرى إعداد القوات المسلحة لخوض المعركة من خلال خطط عسكرية شملت التدريب والاستعداد للعبور والتخطيط العملياتي واستخدام أساليب الخداع الاستراتيجي.

وشكل عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف أحد أبرز مشاهد الحرب، التي أصبحت ذكرى سنوية يستعيد خلالها المصريون تضحيات أفراد القوات المسلحة والجهود التي بذلت خلال المعارك، وصولا إلى استكمال مسيرة استعادة سيناء.

وتظل ذكرى انتصارات أكتوبر مناسبة وطنية بارزة في مصر، وترتبط بها إجازة رسمية سنوية للعاملين بالدولة والجهات التي يشملها قرار الإجازة.