توكيل مزور وشقة وهمية.. التحقيق مع 3 متهمين بالنصب على مواطن في 6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع 3 أشخاص، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على مواطن والاستيلاء على مبلغ مالي منه، بزعم بيع وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، باستخدام توكيل مزور.

تفاصيل النصب على مواطن بزعم بيع وحدة سكنية

وكشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من تعرض أسرتها للنصب والاحتيال على يد أحد الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي بزعم بيع منزل بموجب توكيل مزور.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، تقدم موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، ببلاغ إلى قسم شرطة الدقي، اتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي، بعدما أوهمه ببيع وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بموجب توكيل مزور.

ضبط المتهمين واعترافات تفصيلية

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية.

وبمواجهة المتهمين، اعترف أحدهم بالإعلان عن بيع وحدة سكنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تواصل المجني عليه معه، اتفق مع المتهمين الآخرين على تنفيذ الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي وتقاسمه فيما بينهم.

وأرشد المتهمون عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.