قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطوط الجوية السعودية: استشهاد قائد إحدى طائراتنا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي
الصحة تغلق 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في الفيوم
الخطوط السعودية: مقتل أحد موظفينا في واقعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض
محافظ قنا ينعي النائبة أماني أبوسحلي عضو مجلس النواب
رحيل أماني أبو سحلي..نائبة قنا حوّلت مأساة الثأر إلى رسالة للسلام
الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض
اليمن .. الصليب الأحمر : تلقينا أكثر من 1800 طلبًا للبحث عن مفقودين
مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل بقرية شبرا هارس في طوخ
توكيل مزور وشقة وهمية.. التحقيق مع 3 متهمين بالنصب على مواطن في 6 أكتوبر
أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ11قرية بديروط وأبنوب واعتماد عزبة الشريف
موعد بطولة الفروسية الدولية بالأهرامات.. تفاصيل استعدادات الزراعة البيطرية
وفاة الموزع الموسيقي طارق توكل وهذا موعد تشيع الجثمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

توكيل مزور وشقة وهمية.. التحقيق مع 3 متهمين بالنصب على مواطن في 6 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع 3 أشخاص، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على مواطن والاستيلاء على مبلغ مالي منه، بزعم بيع وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، باستخدام توكيل مزور.

تفاصيل النصب على مواطن بزعم بيع وحدة سكنية

وكشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من تعرض أسرتها للنصب والاحتيال على يد أحد الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي بزعم بيع منزل بموجب توكيل مزور.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، تقدم موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، ببلاغ إلى قسم شرطة الدقي، اتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي، بعدما أوهمه ببيع وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بموجب توكيل مزور.

ضبط المتهمين واعترافات تفصيلية

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية.

وبمواجهة المتهمين، اعترف أحدهم بالإعلان عن بيع وحدة سكنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تواصل المجني عليه معه، اتفق مع المتهمين الآخرين على تنفيذ الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي وتقاسمه فيما بينهم.

وأرشد المتهمون عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

التحقيق المتهمين الجهات الأمنية أخبار الحوادث محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

نتنياهو

6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو

الشاب المتهم في الواقعة

شوفت حلم ونفذت جريمتي.. المتهم بإنهاء حياة والديه أمام جهات التحقيق بطنطا.. ومسئول أمني: يدعي الجنون.. صور

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمود عاشور

محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة

ترشيحاتنا

الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة اتهام شخص وسيدة بتعاطي المخدرات في أحد شوارع القاهرة

أرشيفية

صاصا خلص عليه.. طالب ثانوي يدفع حياته دفاعا عن ابنة خالته.. كواليس جريمة دار السلام

المتهمات

كواليس سرقة هاتف محمول من داخل مكتبة بالزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد