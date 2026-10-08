بسبب فيديوهات الرقص.. التحقيق مع صانعة محتوى في القاهرة

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع صانعة محتوى، عقب ضبطها لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء، بالمخالفة للقيم المجتمعية.

كواليس الواقعة

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة، وتبين قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بطريقة خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمة إلى جهات التحقيق التي تباشر التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.