دفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال المرتفعة في أوروبا عددًا من الناقلات الأمريكية إلى تغيير وجهتها من الأسواق الآسيوية نحو الموانئ الأوروبية، في ظل اشتداد الطلب على الوقود المستخدم في توليد الكهرباء والصناعة مع انخفاض درجات الحرارة، وتراجع مخزونات الغاز إلى مستويات قياسية متدنية لهذا الوقت من العام.

وذكرت وكالة «بلومبرج»، اليوم الأربعاء، نقلًا عن بيانات شركة «كيبلر» المتخصصة في معلومات أسواق الطاقة، أن ثماني ناقلات للغاز الطبيعي المسال قادمة من ساحل الخليج الأمريكي غيرت وجهتها إلى أوروبا منذ بداية نوفمبر الجاري، وهو أكبر عدد منذ أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى توقف صادرات الغاز القطري في أواخر فبراير الماضي.

وأوضحت أن أسعار الغاز المسال في أوروبا بلغت أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات خلال أكتوبر الماضي، مما جعل السوق الأوروبية أكثر جاذبية للشحنات الأمريكية مقارنة بالأسواق الآسيوية، بعدما تجاوزت الأسعار الأوروبية نظيرتها الآسيوية، بحسب بيانات شركة «سبارك كوموديتيز».

وساعد ضعف الطلب الفوري في الصين واليابان، مع توافر إمدادات ومخزونات كافية نسبيًا وعدم تعرض البلدين لموجات برد شديدة حتى الآن، على تحويل مزيد من الشحنات إلى أوروبا، التي تسعى إلى الحد من استنزاف مخزوناتها مع اقتراب ذروة فصل الشتاء.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرج» ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 45% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لمتوسط متحرك لمدة 30 يومًا، مقابل انخفاض الشحنات المتجهة إلى شمال شرق آسيا بنحو 1%.

ورغم زيادة الإمدادات، لا تزال واردات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أقل قليلًا من مستويات العام الماضي، مما يشير إلى استمرار الحاجة إلى استيراد كميات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

وحذر محللون من أن ارتفاع أسعار الغاز يفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد الأوروبي، خصوصًا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصلب والأسمدة والكيماويات، حيث تواجه بعض المصانع اضطرابات في التشغيل نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء، فيما يُتوقع أن تنعكس الأسعار المرتفعة تدريجيًا على فواتير الأسر ومعدلات التضخم.

وقال كارل لاري، محلل النفط والغاز لدى شركة «إنفيروس» لاستشارات الطاقة، إن نقص الإمدادات يجعل توجيه شحنات الغاز المسال إلى أوروبا أكثر ربحية، لكنه أكد أن المستهلكين الأوروبيين يتحملون تكلفة إضافية كبيرة لتأمين هذه الشحنات.