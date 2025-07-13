برلمانية تدعو للتنسيق بين السياحة والتضامن لتحقيق التوازن بموسم العمرة

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية خطوة وزارة التضامن الاجتماعي للبدء في تنظيم رحلات للعمرة لأول مرة، وذلك بجانب تنظيمها حج الجمعيات الأهلية من قِبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، مشيرة إلي أن تلك الخطوة تساعد في توفير برامج رحلات عمرة بأسعار جيدة ومناسبة لمختلف الفئات.

وقالت سحر طلعت مصطفى، في تصريحات لها اليوم، أن تخوفات شركات السياحة، من دخول وزارة التضامن الاجتماعى فى تنظيم برامج العمرة، يحتاج إلي التنسيق الجيد لتحقيق التوازن بين كل من شركات السياحة ووزارة التضامن أسوة بما يتم في برامج الحج.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ذلك الأمر يحتاج إلي تنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والتضامن الاجتماعى، لوضع نسبة لكل جهة، بما يحقق مصلحة الشركات وفي نفس الوقت مصلحة المعتمرين.

وأوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن الهدف من تلك الخطوة يجب أن يكون زيادة التنافسية بموسم العمرة مما سيعود بالنفع على المواطن المصري، بما لا يحقق أى ضرر بشركات السياحة.



