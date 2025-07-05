معاك 20 ألف جنيه؟ إليك أسعار رحلات العمرة 2025

أسعار رحلات العمرة 2025 .. مع انتهاء موسم الحج يبحث آلاف المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام وأداء العمرة، عن أسعار رحلات العمرة 2025، امتثالا لقوله تعالى: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ”.

أسعار رحلات العمرة 2025

تبدأ أسعار رحلات العمرة 2025 من 20 ألف جنيه مصري، وتختلف مدة الإقامة والأسعار بحسب البرنامج المختار، فمثلًا تبدأ أسعار برامج الـ 5 أيام من 20 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه مصري، في حين تبدأ أسعار برامج الـ 10 أيام من 44 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

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أسعار برامج العمرة

برنامج عمرة الـ 5 أيام

يتراوح سعره بين 20 ألف جنيه و26 ألف جنيه مصري.

برنامج عمرة الـ 7 أيام

يتراوح سعره بين 30 ألف جنيه و40 ألف جنيه مصري.

برنامج عمرة الـ 10 أيام

يتراوح سعره بين 44 ألف جنيه و65 ألف جنيه مصري.

برنامج عمرة الـ 15 يومًا

يتراوح سعره بين 33 ألف جنيه و45 ألف جنيه مصري.

عمرة الترانزيت (4 أيام)

تتراوح أسعارها بين 17 ألف جنيه و26 ألف جنيه مصري.

أسعار العمرة

قد تختلف الأسعار حسب شركة السياحة والفترة الزمنية المختارة.

تتضمن بعض البرامج زيارة المدينة المنورة بالإضافة إلى مكة المكرمة.

يفضل دائمًا مراجعة شركات السياحة للحصول على أحدث الأسعار والتفاصيل.

أسعار باقات العمرة 2025

لتبسيط عملية التخطيط وضمان رحلة عمرة سلسة، تقدم العديد من وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية في مختلف الدول باقات عمرة شاملة مصممة خصيصًا لمختلف الميزانيات والتفضيلات. تشمل هذه الباقات عادةً التكلفة الأساسية، مثل: الحصول على التأشيرة، والرحلات الجوية، والإقامة، والنقل داخل المملكة العربية السعودية، والوجبات.

مكونات باقات العمرة 2025

مكونات باقات العمرة 2025 تشمل عادة:

تأشيرة العمرة.

تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا.

الإقامة في الفنادق.

النقل داخل المملكة بين المطار والمناطق المقدسة.

الوجبات.

خدمات الإرشاد والمشرفين طوال فترة العمرة.

ويمكن تصنيف باقات العمرة باختصار إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

الباقات الاقتصادية

مصممة للمعتمرين الذين يبحثون عن تجربة ميسورة التكلفة ومريحة، غالبًا ما تشمل هذه الباقات أماكن إقامة أساسية على مسافة معقولة من الأماكن المقدسة، ورحلات جوية من الدرجة السياحية، وخدمات النقل الأساسية.

الباقات المتوسطة

تحقق هذه الباقات توازنًا بين التكلفة والراحة، وعادةً ما توفر الإقامة في فنادق من فئة 4 أو 5 نجوم، مع وسائل راحة مثل النقل المكيف والتوجيه المخصص طوال الرحلة.

الباقات المميزة

لمن يبحثون عن تجربة عمرة فاخرة، توفر الباقات المميزة أماكن إقامة في فنادق مشهورة من فئة 5 نجوم، حتى أن بعضها يوفر إطلالات خلابة ومباشرة على المسجد الحرام. تشمل هذه الباقات أيضًا خدمات كبار الشخصيات، والنقل الخاص، والمساعدة الشخصية طوال فترة الحج.

يمكن أن تختلف مدة باقات العمرة، بدءًا من 7 ليالٍ إلى 21 ليلة أو أكثر، مما يسمح للمعتمرين باختيار رحلة العمرة وفقًا لتفضيلاتهم وجداولهم الزمنية.