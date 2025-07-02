شروط الإشراف على العمرة لـ شركات السياحة

وضعت ضوابط العمرة المصرية ، الصادرة عن وزارة السياحة والآُثار شروط لقبول المشرفين على العمرة بالموسم الجديد ،وفى إطار ذلك يسرد "صدى البلد" أبرز القواعد.

شددت ضوابط العمرة ، أن يكون المشرف مقيدا بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة بالوزارة كموظف أو مدير سياحة دينية ،ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاثة أشهر ،ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة له في السياحة الدينية لاتقل عن ثلاث سنوات في أي شركة أخرى.

ضوابط مشرف العمرة



أوضحت ضوابط العمرة حصل على نسخة منها "صدى البلد" ، أن سبق مرافقته لمجموعة معتمرين أو حجاج بوصفة مشرفا بشركة أخرى أو مشرفا مساعدا ،وذلك لمرة واحدة على الأقل ،أو أن يكون حاصلا على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين المقررة في هذا الشأن ، ويستثني من ذلك حال كونه مقيدا بالسجل الإلكتروني بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.



أكدت الضوابط ، أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب.