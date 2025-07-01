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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق موسم العمرة رسميا ..بدء توثيق العقود بين شركات السياحة والوكلاء السعوديين

العمرة
العمرة
محمد الاسكندرانى

ينطلق اليوم بشكل رسمي موسم العمرة الجديد , يأتي ذلك بعد أن اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد.

وقد تلقت غرفة شركات السياحة نسخة تفصيلية بضوابط الموسم الجديد , وقامت بتوزيعها على كافة شركات السياحة خاصة تلك التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة لبدء العمل من خلالها.

موسم العمرة 

وعلى صعيد آخر وفي إطار انطلاق الموسم الجديد رسميا بدءا من اليوم الثلاثاء , فقد أكدت غرفة شركات السياحة في منشورها لشركات السياحة أنه في إطار الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم العمرة الجديد 1447 فسوف يتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين وذلك من خلال موقع البوابة المصرية للعمرة.

وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو ، حيث ستقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بموقع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة على البوابة.


وأوضحت الغرفة في منشورها أنه على الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مر شركات سياحية مصرية التواصل مع الغرفة لطلب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالبوابة مرفقا بها السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية , علي ان تقوم الشركة  المصرية والوكالة السعودية بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة.

وتسهيلا على الشركات المصرية والسعودية , فقد وافقت وزارة السياحة والاثار على طلب الغرفة بتمديد عقد العمرة المبرم الموسم الماضي بين شركة السياحة المصرية العاملة في موسم عمرة ونفس الوكيل السعودي للموسم الجديد بناء على رغبة وطلب الطرفين.

وفي إطار استعدادها للموسم أيضا , أعلنت غرفة شركات السياحة عن بدء تنظيم عدد من الدورات التأهيلية للعاملين بشركات السياحة , وسوف تبدأ تلك الدورات بدورة " مشرف سياحة دينية " خلال الأيام المقبلة لإعداد المشرفين لموسم العمرة وتدريبهم على خدمة المعتمرين من عملاء شركات السياحة.

موسم العمرة موسم العمرة الجديد العمرة الجديد عمرة شركات السياحة

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