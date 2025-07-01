تعرف على قواعد شراكات السياحة للتعاقد على طيران العمرة

أصبحت ضوابط العمرة المصرية معلنة لشركات السياحة لتنفيذ برامج العمرة كخريطة لوضع الاسعار واجراء التعاقدات مع شركات الطيران المدني لتسيير الرحلات.

وفى إطار ذلك وضعت ضوابط العمرة ،قواعد لشراكات السياحة للتعاقد على رحلات طيران العمرة للموسم الحالي ،ليلتزم كل منهم في تنفيذ التعاقدات المتفق عليها ، وفي إطار ذلك نسرد أبرز القواعد الخاصة بهذا الأمر.

ضوابط العمرة



تضمنت قواعد شركات الطيران الناقلة للمعتمرين ، باجازة لأية شركة سياحية التعاقد مع أى من شركات الطيران ، شريطة تقديم شركة الطيران خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار طوال مدة الموسم بقيمة خمسة مليون جنيه مصري أو ما يعادلة من العملة الأجنبية وفقا لسعر الصرف فى حينه ،وإقرار وتعهد منها يتضمن مسئوليتها القانونية أمام الوزارة حال حدوث أى إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية.

وشملت الضوابط التزام الشركة السياحية بإبرام تعاقد مع الشركات التى تتعامل معها يتضمن الإجراءات المتبعة عالميا بالنسبة للنقل الجوى من حيث الإجراءات واجبة الإتباع في حال تأخر إقلاع الطائرة في المواعيد المحددة لها ، والإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو فقدان حقائب السفر.

تحتوي الضوابط على تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في حالة تأجيل أو إلغاء الرحلة ،كما تتحمل بكافة النفقات المترتبة على عملية الإخلال فى حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان .