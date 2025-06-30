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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسوم على شركات السياحة لتنفيذ رحلات العمرة الجديدة

العمرة
العمرة
محمد الاسكندرانى

أصدر وزير السياحة والآثار ، قرار رقم 452 لسنة 2025 ، بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1447 هجريا .
أخطرت وزارة السياحة والآثار ، أن الرسوم المقررة على شركات السياحة ، 5 آلاف جنيه رسم إعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة ،و ألف جنيه رسم إصدار غسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.

رسوم العمرة 


وخصصت وزارة السياحة والآثار ، ألف جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة ،وتحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من السوئل المنصوص عليها بقانون استخدام وسائل الدفع الغير نقدى .


يذكر أن اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
و تشمل الضوابط القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتستهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط وهو ما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة معاً.
 

شركة سياحة عمرة رسوم العمرة عمرة 2025 شركات السياحة

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