وزارة الحج السعودية تسمح لمواطني دول الخليج العربي بأداء العمرة في أي وقت

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي العربي أداء العمرة في أي وقت من العام، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

يُسمح بدخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عبر جميع المنافذ البرية والجوية شريطة أن يتقدم الحجاج بطلب الحصول على التصاريح عبر تطبيق "نسك" الرسمي.

أما بالنسبة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، فهم مؤهلون لأداء العمرة باستخدام أنواع متعددة من التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات العمرة المتاحة عبر نظام "نسك"، وتأشيرات العبور الصادرة بالشراكة مع الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس، والتأشيرات السياحية التي يمكن الحصول عليها عبر البوابة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتبسيط إجراءات الحج وتحسين التجربة الشاملة للحجاج.

وللوصول إلى المشاعر المقدسة، يتعين على جميع الحجاج، سواء مواطنين أو مقيمين، الحصول على تصريح مسبق عبر تطبيق "نُسُك" لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وتعد العمرة هي نسك الحج غير الإلزامي إلى مكة المكرمة، ويمكن القيام بها في أي وقت من السنة، باستثناء موسم الحج.