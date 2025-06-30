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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير CIA: الهجوم على منشأة أصفهان أعاد البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال مصدر أمريكي مطلع لوكالة أسوشيتد برس، يوم الاثنين، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، جون راتكليف، أبلغ أعضاء في الكونجرس الأسبوع الماضي بأن الضربة الأمريكية التي استهدفت منشأة تحويل اليورانيوم في مدينة أصفهان الإيرانية، تسببت في "انتكاسة كبيرة" للبرنامج النووي الإيراني وأعادته سنوات إلى الوراء.

وأوضح راتكليف أن منشأة أصفهان تعد الوحيدة من نوعها في إيران، وأن تقييمات الاستخبارات تشير إلى أن "الغالبية العظمى" من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد دفن تحت أنقاض منشأتي أصفهان وفوردو، وهما اثنتان من بين ثلاث منشآت رئيسية استهدفتها الضربات الأمريكية.

 وأضاف المصدر أن حتى في حال لم يتضرر اليورانيوم نفسه، فإن فقدان القدرة على تحويله يمثل ضربة استراتيجية تعرقل طهران عن تصنيع قنبلة نووية خلال السنوات المقبلة.

في السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، إنه "لا يفاوض إيران" و"لن يقدم لها أي شيء"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل" المنشآت النووية الإيرانية.

في المقابل، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن على الولايات المتحدة "استبعاد أي هجمات أخرى على إيران" إذا كانت ترغب في استئناف المحادثات الدبلوماسية بين البلدين.

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف الكونجرس مدينة أصفهان النووي الإيراني إيران دونالد ترامب

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