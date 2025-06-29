مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب خاض الحرب ضد إيران لأسباب شخصية

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قرار ترامب بخوض الحرب ضد إيران،وقال بولتون بإن ترامب خاض الحرب بدوافع شخصية،وليست استراتيجية،وأمنية معتقدا أنه سيحصل على جائزة نوبل للسلام من خلال محاربة إيران وفقا لفايننشال تايمز.

ترامب ينجح في وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

في إتجاه آخر قال الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس بمؤتمر صحفي بأنه نجح في تحقيق السلام بين عدة دول بالعالم منها رواندا والكونغو والهند وباكستان وصربيا وكوسوفو كما نجح بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتهدئة الحرب الروسية الأوكرانية.

ترامب يرغب بالحصول على نوبل

ولمح الرئيس الأمريكي ترامب عبر منصة تروث سوشيال برغبته في الحصول على جائرة نوبل للسلام على مجمل جهوده الدولية وقد يحصل ترامب على الجائزة بالفعل إذا نجح في حل مصدر الصراع بالشرق الأوسط طوال 76 عاما بإقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين لإحلال السلام الدائم بالمنطقة.

وخلال تفاقم الصراع بالشرق الأوسط دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند إندلاع الحرب الإسرائيلية ضد إيران بألا ينصرف انتباه العالم عن القضية الفلسطينية،ووضع اقتراحا بإقامة دولة فلسطينية دون جيش ليعيش الطرفان بسلام حقيقي ودائم.