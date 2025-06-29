لابيد لـ ترامب: إسرائيل مستقلة وستحاكم نتنياهو

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، طلبا لإسرائيل لإلغاء محاكمة نتنياهو حول قضايا الفساد الداخلي التي ارتكبها منذ مايو عام 2020.

وعلل ترامب سبب الطلب بشمول نتنياهو بعفو رئاسي أمريكي داخل إسرائيل، قائلا: إن نتنياهو قام بعمل رائع حول إزالة التهديد النووي الإيراني من المنطقة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

لابيد يدعوا لاستقلال إسرائيل والاستمرار بمحاكمة نتنياهو

ليرد يائير لابيد على دعوة الرئيس الأمريكي قائلا : إن إسرائيل دولة مستقلة،ولن تقبل أي تدخل خارجي بشأن القضاء، ومؤخرا طلب نتنياهو بإن تكون جلسة محاكمته القادمة سرية خوفا من رد الفعل الداخلي بإسرائيل حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

نتنياهو يسعى للاستمرار بالحرب من أجل البقاء في السُلطة

في إتجاه آخر ظهرت آراء للعديد من المحللين بإن نتنياهو سعي لبقاء الحرب الإسرائيلية مشتعلة طوال عامين لرغبته للبقاء في السُلطة،وعدم محاكمته على جرائم الفساد الداخلي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق جوبايدن نجح في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس منتصف عام 2023 يٌفرج به عن جميع المحتجزين بين الطرفين ويحقق وقف شامل لإطلاق النار لكن رفض نتنياهو تمرير الاتفاق دون مبرر.

واستمرت الحرب لهدف غير مبرر حسب ما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بوقت سابق داعيا لفرض عقوبات دولية على إسرائيل لردعها عن الحرب غير المبررة.