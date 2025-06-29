ترامب: كلمة تخصيب سيئة ويجب ألا تستخدمها إيران وقد نرفع العقوبات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بإن كلمة "تخصيب" سيئة،ويجب ألا تستخدمها إيران،وقد نرفع العقوبات الأمريكية عن إيران إذا أبدت حُسن نيتها حسب فوكس نيوز الأمريكية.

ولوح المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بإمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة خارج طهران لكنه طرح الأفضل بإن يبقى المخزون داخل طهران تحت إشراف الوكالة الدولية لطاقة الذرية.

أمريكا توجه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية

ووجهت أمريكا ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية نطنز وأصفهان وفوردو خلال الحرب الإسرائيلية ضد إيران،وعقب وقف إطلاق النار بين الطرفين قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإن إيران متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة سلميا.

الرئيس الروسي السابق يلوح بحصول إيران على سلاح نووي من دولة ما

وأثناء تطور النزاع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران قال الرئيس الروسي السابق دميتري بيسكوف بإن كانت الأزمة بعدم امتلاك إيران سلاح نووي قد تقوم دولة ما دون تسميتها بتسليم أسلحة نووية إلى طهران،وانتقده الرئيس الأمريكي ترامب.

في إتجاه آخر تمتلك إسرائيل ترسانة صواريخ نووية منذ التسعينيات حسب مقالات الصحفي الأمريكي سيمور هيرش دون علم الولايات المتحدة الأمريكية،ولا تزال تل أبيب ترفض التوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي بالمنطقة.