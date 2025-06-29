الرئيس الأمريكي يعلق المحادثات التجارية مع كندا بسبب فرضها ضرائب كبيرة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات التجارية مع كندا بسبب فرضها ضرائب كبيرة على الشركات الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيا.

واتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بوقت سابق الرئيس الأمريكي بتمزيق الاقتصاد العالمي بسبب إجراءاته الاقتصادية مع دول العالم المختلفة.

ويستعد ترامب بالوقت الراهن لفرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الواردة من كندا إلى واشنطن،ودعا ترامب بوقت سابق إلى انضمام كندا وجزيرة جرينلاند إلى سٌلطة الدولة الأمريكية،وهو ما سبب غضبا كبيرا في أواسط الشعب الكندي.

في ذات السياق زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جزيرة جرينلاد،وقال ماكرون خلال زيارته للجزيرة بإنه يجب ان تتمتع باستقلاليتها وزيارته تُعد رسالة في حد ذاتها للدعوات الدولية الراغبة في إخضاع الجزيرة لسُلطتها في إتجاه آخر تزخر الجزيرة بمخزون هائل من المعادن النادرة،ومصادر الطاقة التي تٌقدر بتريلونات الدولارات.