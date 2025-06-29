المرشد الإيراني: ترامب بالغ في وصف الضربات الأمريكية ضد إيران

رد المرشد الإيراني على خامنئي اليوم الأحد على تغريدات ترامب بتروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التي وصف بها التأثير الكبير للضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال خامنئي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي بأن ترامب قد بالغ كثيرا في وصف الهجمات الأمريكية،وكل من سمع كلماته أدرك إنه يبالغ لإخفاء الحقيقة.

وبالوقت الحالي تستعد واشنطن،وطهران للعودة إلى المفاوضات النووية بين الجانبين عقب دعوة رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لإحلال السلام بالمنطقة عبر التفاوض.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإن طهران مستعدة لاستئناف التفاوض من جديد مع التمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة سلميا،ودعا عراقجي لتخفيف العقوبات الأمريكية المالية على طهران قبل إنعقاد المفاوضات.