وزير الدفاع الإسرائيلي : حاولنا اغتيال المرشد الإيراني وانعدمت الفرصة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أنهم حاولوا اغتيال المرشد الإيراني لكن لم تتوفر فرصة عملياتية للقيام بذلك، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، أن إيران تمكنت من تحقيق "انتصار واضح" على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران "لن تقبل بالاستسلام تحت أي ظرف"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الضربات العسكرية.

وقال خامنئي إن الضربات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مواقع حساسة داخل إسرائيل "دمرت القدرات العسكرية للعدو"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لم تتصور قوة ضرباتنا، وكانت على وشك الانهيار الكامل لولا تدخل أمريكي عاجل لإنقاذها".

وأضاف: "أمريكا دخلت الحرب فقط عندما شعرت أن الكيان الصهيوني على وشك التلاشي، فانتصرنا عليهما معًا".