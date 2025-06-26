المرشد الإيراني: إسرائيل لم تتصور قوة ضرباتنا وكانت على وشك الانهيار الكامل

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، أن إيران تمكنت من تحقيق "انتصار واضح" على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران "لن تقبل بالاستسلام تحت أي ظرف"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الضربات العسكرية.

وقال خامنئي إن الضربات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مواقع حساسة داخل إسرائيل "دمرت القدرات العسكرية للعدو"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لم تتصور قوة ضرباتنا، وكانت على وشك الانهيار الكامل لولا تدخل أمريكي عاجل لإنقاذها".

وأضاف: "أمريكا دخلت الحرب فقط عندما شعرت أن الكيان الصهيوني على وشك التلاشي، فانتصرنا عليهما معًا".

وفي تصعيد لافت، هدد خامنئي باستهداف القواعد الأمريكية مجددًا إذا تعرضت إيران لأي هجمات مستقبلية، قائلاً: "لدينا القدرة على استهداف قواعد أميركا في أي وقت، وسنرد على أي عدوان بسرعة وقوة".

وأكد أن المعركة الأخيرة أظهرت للعالم أن إيران "لا تخشى القوة العسكرية، بل تملك من الردع ما يفوق التصورات".

ومن جهة أخرى، سعى خامنئي إلى دحض التصريحات الأمريكية بشأن مدى نجاح الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، وخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهجوم، قائلاً: "ترامب هول من نتائج الضربات على مواقعنا النووية، في محاولة لتبرير الفشل"، مؤكداً أن "مواقعنا النووية لم تتعطل، وما زالت تعمل بكامل طاقتها".

وتابع قائلاً: "ترامب يحاول إخفاء حقيقة ما جرى، لكن العالم رأى كيف تصدت إيران للهجمات، وكيف وجهنا ضربة مزدوجة إلى أعدائنا".

وفي تحذير صريح لتل أبيب، قال خامنئي إن "أي اعتداء إسرائيلي جديد على إيران سيكلفه ثمناً كبيراً"، مشدداً على أن رد إيران سيكون أكثر إيلامًا في المرات القادمة، وإن زمن الضربات من طرف واحد قد ولى.

واختتم خطابه برسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن "إيران قوية، ثابتة، ولا تقبل بالاستسلام"، مشيراً إلى أن "هذا النصر ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة من معادلة الردع في المنطقة".