المرشد الأعلى الإيراني: لا خضوع للضغوط الدولية.. والرد على التصعيد سيكون حاسمًا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أطلق سلسلة من التصريحات التصعيدية، أكد فيها استعداد بلاده للرد على أي تهديد أمريكي أو إسرائيلي، مشددًا على أن إيران لن تخضع لأي ضغوط دولية.

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تحذير شديد لإسرائيل: أي اعتداء سيكون مكلفًا

وقال خامنئي إن "أي اعتداء إسرائيلي على إيران سيكون مكلفًا للغاية"، مؤكدًا أن طهران "دمرت القدرات العسكرية لإسرائيل"، ولن تتردد في الرد الحاسم على أي تصعيد.

ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال خامنئي إن دعواته لاستسلام إيران غير المشروط "أكبر من حجمه"، مشددًا على أن إيران لن ترضخ لمثل هذه الدعوات أو التهديدات.

الشعب الإيراني يدعم جيشه

وأشاد خامنئي بتلاحم الشعب الإيراني مع قواته المسلحة، قائلًا إن "الشعب الإيراني وقف متحدًا لدعم جيشه"، في إشارة إلى وحدة الداخل الإيراني في مواجهة التحديات الخارجية.

وكشف خامنئي عن أن القوات الإيرانية "ألحقت ضررًا كبيرًا بالقاعدة الأمريكية في قطر"، في إشارة إلى ما وصفه بالرد على التهديدات الأمريكية في المنطقة.

وأضاف أن إيران "ستستهدف القواعد الأمريكية مرة أخرى إذا تعرضنا للتهديد"، في رسالة تحذيرية لواشنطن بشأن أي تصعيد محتمل.

وأكد المرشد الإيراني أن "إيران استطاعت الانتصار على الولايات المتحدة خلال الحرب"، دون أن يحدد طبيعة هذه المواجهة، في تأكيد على ما يعتبره إنجازًا استراتيجيًا لطهران في صراعها مع واشنطن.