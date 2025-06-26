المرشد الإيراني: الشعب كان على قلب رجل واحد في مواجهة العدوان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أطلق تصريحات قوية في أعقاب التصعيد العسكري الأخير، مؤكدًا أن إيران تمكنت من ضرب أهداف إسرائيلية وأمريكية، وأنها لن تتهاون في الرد على أي اعتداء جديد.

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الشعب الإيراني متحد في مواجهة العدوان

وأكد خامنئي أن الشعب الإيراني "كان على قلب رجل واحد في مواجهة العدوان"، مشيرًا إلى وحدة الداخل الإيراني ودعمه للقوات المسلحة في مواجهة التهديدات الخارجية.

قال خامنئي إن "المواقع العسكرية وغير العسكرية في إسرائيل كانت تحت مرمى صواريخنا"، مؤكدًا أن إيران "تمكنت من تدمير القدرات العسكرية الإسرائيلية" بشكل مباشر خلال المواجهة.

وحذر المرشد الإيراني من أن "أي اعتداء على إيران سيكون له ثمن مكلف للغاية"، موضحًا أن طهران لن تسمح بتمرير أي تهديد دون ردٍّ حاسم.

وكشف خامنئي أن القوات المسلحة الإيرانية "تمكنت من الانتصار على الولايات المتحدة"، مضيفًا أن واشنطن "فشلت بوضوح في استهداف المواقع النووية الإيرانية".

ضرب القواعد الأمريكية وتحذير من تصعيد محتمل

وأشار خامنئي إلى أن الهجوم الإيراني "ألحق أضرارًا بالقاعدة العسكرية الأمريكية في قطر"، مضيفًا أن "إيران لديها القدرة على استهداف القواعد الأمريكية في الوقت الذي تراه مناسبًا"، وهدد قائلاً: "سنهاجم القواعد الأمريكية مجددًا إذا تعرضنا للتهديد".