إيران: لا مفاوضات دون محاسبة المعتدين ولا التزامات في ظل صمت الوكالة الذرية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم: إن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الترويكا الأوروبية لم يحدد بعد.

وأدانت الخارجية بشدة المواقف الفرنسية والألمانية الأخيرة، ووصفتها بأنها "غير مقبولة وتفتقر إلى الحد الأدنى من التوازن"، مؤكدة أن تلك التصريحات تمثل تبريرا غير مباشر لـ"العدوان العسكري على منشآتنا النووية".

وأضافت الوزارة أن الهجوم الأخير ألحق "ضربة جادة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، مشيرة إلى أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان "منذرا واستخدم كأحد ذرائع تنفيذ هذا العدوان".

وفي لهجة تصعيدية تجاه الوكالة الذرية، طالبت طهران مديرها رافائيل جروسي بـ"الالتزام بحدود مهامه التقنية وتجنب التأثر بمواقف بعض الدول"، مؤكدة أن الوكالة لم تتجاوب مع المطالب الإيرانية، وتصر على الصمت حيال "الاعتداءات على منشآتنا النووية".

وحذرت الخارجية من أن استمرار هذا الصمت "يمنع إمكانية التزام إيران بأي تفاهمات نووية مستقبلية"، كما أكدت أن "التهديد بفرض عقوبات جديدة ليس أمرا جديدا، وقد أثبتنا سابقا أننا لن نخضع للمطالب المفرطة".

وفي ما يخص التغيرات في السياسة الأميركية، قالت الخارجية إن "التحولات المتكررة في مواقف واشنطن أصبحت نمطا لا يمكن الوثوق به"، رافضة الاعتماد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات أو تصدير النفط الإيراني.

وطالبت إيران باعتراف دولي بأن "إسرائيل هي من بدأ بالعدوان"، مشددة على ضرورة محاسبة كل من تل أبيب وواشنطن على ما وصفته بـ"الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي".

كما وصفت الخارجية الإيرانية اعتراف باريس بمشاركتها في ردع الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل بأنه "إقرار رسمي بدورها في العدوان ضدنا"، متسائلة: "كيف يتوقع منا ضمان أمن المفتشين الدوليين في الوقت الذي تتعرض فيه منشآتنا لهجمات قبل أيام؟".