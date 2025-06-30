فرنسا تُدين تهديدات إيران لرئيس وكالة الطاقة الذرية وتطالب بضمان سلامة موظفيها

أدانت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين ما وصفته بـ"التهديدات" الموجهة إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجددت دعوتها لإيران لضمان سلامة موظفي الوكالة على أراضيها.

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع النووية الإيرانية.

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الأحد إن إيران قد تكون قادرة على إنتاج اليورانيوم المخصب في غضون بضعة أشهر، مما أثار الشكوك حول مدى فعالية الضربات الأمريكية لتدمير البرنامج النووي لطهران.