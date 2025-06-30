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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تُدين تهديدات إيران لرئيس وكالة الطاقة الذرية وتطالب بضمان سلامة موظفيها

جروسي
جروسي
محمد على

أدانت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين ما وصفته بـ"التهديدات" الموجهة إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجددت دعوتها لإيران لضمان سلامة موظفي الوكالة على أراضيها.

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع النووية الإيرانية.

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الأحد إن إيران قد تكون قادرة على إنتاج اليورانيوم المخصب في غضون بضعة أشهر، مما أثار الشكوك حول مدى فعالية الضربات الأمريكية لتدمير البرنامج النووي لطهران.

جروسي إيران فرنسا إدانة البرنامج النووي

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