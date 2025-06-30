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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5 مشرفين للعمرة.. السياحة تبحث جودة برامج الإشراف

العمرة
العمرة
محمد الاسكندرانى

يهتم المواطنون بـ أخبار العمرة التى تنظمها شركات السياحة المصرية المصرح لها بذلك ، للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الشأن والتى يبني عليه موعد سفرهم لأداء مناسك العمرة.
 

وفى إطار ذلك أعلنت وزارة السياحة والآثار ، الضوابط الخاصة بموسم العمرة الجديد ،والتى على أثرها تعلن شركات السياحة أسعار ومواعيد انطلاق رحلات وبرامج العمرة .

 

العمرة 


وأطلت علينا وزارة السياحة والآثار ، هذا العام بضوابط جديدة أبرزها إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلًا من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين. كما تم التأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا وعلى أن يكون معتمدًا ومسجلاً لدى الوزارة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، ومع الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.

وأجازت الوزارة الضوابط قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء (طيران - بحری - بری)، وذلك بهدف تلافى حدوث أى خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر.
 

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