السياحة تصدر تعليمات مشددة لـ الشركات المنفذة لبرامج العمرة

أصدرت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ ، تضمنت القواعد والإجراءات الخاصة بشركات السياحة المنفذة للعمرة .

أرغمت ضوابط العمرة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار ،عدة التزامات هامة حرصا على مصلة المعتمر والشركات السياحية يسردها "صدى البلد" في السطور القادمة.

ضوابط العمرة



تضمنت ضوابط العمرة حصل "صدى البلد" ، على نسخة منها ، حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنيه المصرى ، بالإضافة إلى التزام الشركة بعمل خطاب الطيران لبرامج العمرة الخاصة بمها متضمنا قيمة تذكرة السفر،على أن تقوم شركة الطيران بتأكيده على البوابة المصرية للعمرة،وذلك بذات الآليه المتبعة على البوابة فى هذا الشان ،كما تلتزم شركات السياحة بتسليم تذاكر سفر للمعتمرين قبل التوجه لموانئ السفر.



أفادت الضوابط الخاصة بشركات السياحة ، بضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين أفراد أو مجموعات قبل تفويجهم بوقت كاف ، وتسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة ومراجعتها من قبل الإدارة المختصة قبل تاريخ السفر بمدة لاتقل عن 48 ساعة ،فيما عدا الرحلات العاجلة التى تقدم إلى الإدارة قبل تنفيذ الرحلة مباشرة.

وشملت الضوابط بضرورة تضمن العقد الإلكترونى المدرج على البوابة المصرية للعمرة،من قبل الشركات السياحية البيانات المدرجة ببرنامج العمرة ومرتبأ لكافة آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفية ، على أن يتم أرسال رسائل نصية متضمة الرابط الخاص بالعقد الإلكترونى على هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومى الخاص به.

نوهت أن لايجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض ، ويجوز للممثل القانوين لأكثر من شركة سياحية ،تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق ،ويجوز لأية شركة سياحة تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه على الأنظمة الإلكترونية السعودية،التضامن مع أية شركة سياحية أخرى لديها وكالة سعودية وذلك بموجب العقد.