احذر هذه العادات.. أخطاء يومية تُزيد دهون البطن مع التقدم في العمر

مع التقدم في العمر، يلاحظ كثير من الناس زيادة دهون البطن بشكل لافت، حتى مع عدم الإفراط في الطعام؛ حيث أن بعض العادات اليومية البسيطة قد تكون السبب الخفي وراء تراكم هذه الدهون، وخصوصًا بعد سن الأربعين.

عادات تزيد من دهون البطن مع التقدم في العمر

ولا ترتبط دهون البطن فقط بالعمر، بل بعادات تتراكم يومًا بعد يوم. التغيير يبدأ بخطوات بسيطة، لكنه يصنع فارقًا كبيرًا في الشكل والصحة.

وهناك بعض العادات التي تزيد من دهون البطن مع التقدم في العمر، وفقا لما نشر في موقع Healthline وMedicineNet، ومن أبرزها ما يلي :

ـ قلة النوم:

النوم أقل من 7 ساعات يرفع هرمون "الجريلين" ويزيد الشهية. كما يُقلل من معدل حرق الدهون.

ـ الإجهاد المزمن:

يرفع مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن تخزين الدهون في منطقة البطن، والتوتر الدائم يُضعف قدرة الجسم على حرق السعرات.

عادات تزيد من دهون البطن مع التقدم في العمر

ـ الجلوس لفترات طويلة:

نمط الحياة غير النشط يقلل من معدل الأيض، ويُشجع تراكم الدهون حول الخصر.

ـ الإكثار من السكر والكربوهيدرات المكررة:

مثل الخبز الأبيض، والمشروبات الغازية، والمعجنات, وتسبب تقلبات في الأنسولين وزيادة تخزين الدهون.

عادات تزيد من دهون البطن مع التقدم في العمر

ـ شرب الكحول بانتظام:

يُعرقل عملية الأيض، ويزيد السعرات دون قيمة غذائية.

ـ إهمال تناول البروتين والألياف:

البروتين يساعد في بناء العضلات وحرق الدهون، والألياف تُحسّن الهضم وتقلل الشعور بالجوع.

ـ تغيرات هرمونية طبيعية مع السن:

مثل انخفاض الإستروجين لدى النساء والتستوستيرون لدى الرجال، وتُعيد توزيع الدهون نحو منطقة البطن.

عادات تزيد من دهون البطن مع التقدم في العمر

كيف تتجنب دهون البطن بعد الأربعين؟

ـ النوم 7 إلى 9 ساعات ليلًا.

ـ تقليل التوتر بممارسة اليوغا أو التأمل.

ـ ممارسة الرياضة بانتظام، خاصة تمارين القوة والمشي.

ـ تجنب الكحول والسكريات المكررة.

ـ الاعتماد على البروتين النباتي والحيواني والأطعمة الغنية بالألياف.

ـ استشارة الطبيب لفحص الهرمونات عند الحاجة.