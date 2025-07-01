قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجب أخذ رأي الزوجة في الانتقال لمنزل جديد؟.. أمين الفتوى يجيب
إنقاذ 25 فردًا عاملًا ومصرع 3 فى غرق حفار بترول برأس غارب
علوم البحار: اضطراب البحر المتوسط حدث لارتفاع الضغط الجوي
18 تصريح جديد|ماذا قال الوزير عن تعديل قانون التعليم والبكالوريا المصرية اليوم؟
منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
حالة هلع وارتباك .. صاروخ باليستي من اليمن يستنفر إسرائيل
متى يجوز القصر والجمع في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
هاني فرحات: شيرين عبد الوهاب موهبة نادرة لا تتكرّر.. وعمرو دياب صاحب ذكاء فني استثنائي
الأرصاد تكشف عن سبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2025
الراتب السنوي | قرار في الأهلي يخص وسام أبو علي
بسمة وهبة تقف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث المنوفية الأليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر الشرب واقفا.. 5 أضرار خفية يكشفها خبراء الصحة حول العالم

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف
مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف
آية التيجي

بينما يعتبر كثيرون أن شرب الماء في أي وضعية أمرٌ طبيعي، إلا أن شرب الماء أثناء الوقوف له مخاطر محتملة، قد تؤثر على الهضم وصحة الكلى وحتى كفاءة ترطيب الجسم.

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف

وقد يتسبب الشرب أثناء الوقوف مشاكل صحية في الكلى والاعصاب، وفقا لما نشر في موقع Healthline و WebMD و The Times of India و Medical News Today، ومن أبرزها ما يلي :

ـ اضطراب الهضم وتقلصات المعدة :
وشرب الماء بسرعة أثناء الوقوف قد يربك عملية الهضم ويؤدي إلى الشعور بالنفخة أو المغص، نتيجة دخول الماء المفاجئ إلى المعدة دون تمهيد.

ـ زيادة احتمال ارتجاع الحمض:
والشرب واقفًا قد يسهم في رجوع الأحماض المعدية إلى المريء، خاصة لدى من يعانون من ارتجاع معدي مريئي، بسبب وضعية الجسم غير المريحة لعملية البلع.

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف

ـ ضغط مفاجئ على الكلى:
وطريقة الشرب الواقفة قد تضع ضغطًا إضافيًا على الكلى وتجعل الجسم يتخلص من الماء بسرعة دون ترشيحه بشكل كافٍ.

ـ تقليل امتصاص الماء داخل الخلايا:
والشرب ببطء أثناء الجلوس يسمح بترطيب أعمق، بينما الشرب السريع واقفًا قد يُفقد الجسم فرصة الاستفادة القصوى من السوائل.

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف

ـ اضطراب في الأعصاب:  والشرب واقفًا يُعتقد أنه يخلق نوعًا من "الارتباك الطاقي" في الجسم، قد يؤثر على توازن الجهاز العصبي والهضمي.
ورغم أن الأدلة ليست قطعية، إلا أن خبراء من Cleveland Clinic ينصحون بالشرب ببطء وفي وضعية الجلوس لتحسين عملية الهضم وتعزيز امتصاص السوائل.

الماء شرب الماء مخاطر شرب الماء الوقوف مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف صحة الكلى الهضم ترطيب الجسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

ترشيحاتنا

رئيس الأساقفة والأنبا بفنوتيوس

رئيس الأساقفة يزور الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط لتعزيز روح المحبة والتعاون

آباء الرهبان

تطييب رفات وتدشين أيقونات في احتفالات دير الشايب بعيد استشهاد الأنبا موسى القوي

التسبحة الشهرية

التسبحة الشهرية لشعب إيبارشية حلوان .. صور

بالصور

زجاجات المياه البلاستيكية تضعف عظامك.. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لمادة BPA

ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟

احذر الشرب واقفا.. 5 أضرار خفية يكشفها خبراء الصحة حول العالم

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف
مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف
مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف

زحام حول غادة عبد الرزاق في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال

بشرتك في خطر مع حرارة الصيف .. أمراض جلدية شائعة وطرق الوقاية منها

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد