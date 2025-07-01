احذر الشرب واقفا.. 5 أضرار خفية يكشفها خبراء الصحة حول العالم

بينما يعتبر كثيرون أن شرب الماء في أي وضعية أمرٌ طبيعي، إلا أن شرب الماء أثناء الوقوف له مخاطر محتملة، قد تؤثر على الهضم وصحة الكلى وحتى كفاءة ترطيب الجسم.

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف

وقد يتسبب الشرب أثناء الوقوف مشاكل صحية في الكلى والاعصاب، وفقا لما نشر في موقع Healthline و WebMD و The Times of India و Medical News Today، ومن أبرزها ما يلي :

ـ اضطراب الهضم وتقلصات المعدة :

وشرب الماء بسرعة أثناء الوقوف قد يربك عملية الهضم ويؤدي إلى الشعور بالنفخة أو المغص، نتيجة دخول الماء المفاجئ إلى المعدة دون تمهيد.

ـ زيادة احتمال ارتجاع الحمض:

والشرب واقفًا قد يسهم في رجوع الأحماض المعدية إلى المريء، خاصة لدى من يعانون من ارتجاع معدي مريئي، بسبب وضعية الجسم غير المريحة لعملية البلع.

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف

ـ ضغط مفاجئ على الكلى:

وطريقة الشرب الواقفة قد تضع ضغطًا إضافيًا على الكلى وتجعل الجسم يتخلص من الماء بسرعة دون ترشيحه بشكل كافٍ.

ـ تقليل امتصاص الماء داخل الخلايا:

والشرب ببطء أثناء الجلوس يسمح بترطيب أعمق، بينما الشرب السريع واقفًا قد يُفقد الجسم فرصة الاستفادة القصوى من السوائل.

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف

ـ اضطراب في الأعصاب: والشرب واقفًا يُعتقد أنه يخلق نوعًا من "الارتباك الطاقي" في الجسم، قد يؤثر على توازن الجهاز العصبي والهضمي.

ورغم أن الأدلة ليست قطعية، إلا أن خبراء من Cleveland Clinic ينصحون بالشرب ببطء وفي وضعية الجلوس لتحسين عملية الهضم وتعزيز امتصاص السوائل.