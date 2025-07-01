بدون أدوية.. خطوات فعالة للسيطرة على السكري من النوع الثاني بشكل طبيعي

قد يبدو التحكم في مرض السكري من النوع الثاني دون أدوية مهمة صعبة، إلا أن الالتزام بنمط حياة صحي ومتوازن يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا.

خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا

من خلال تغييرات بسيطة ومستدامة في النظام الغذائي والنشاط البدني والعادات اليومية، يمكن للكثير من المرضى تقليل مقاومة الأنسولين، والتحكم في مستويات الجلوكوز، بل والوصول إلى مرحلة التعافي في بعض الحالات.

ويمكن لبعض الخطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا، وفقا لما نشر في موقع News18، ومن ابرزها:

ـ تغيّر طريقة تفكيرك في طبق الطعام:

تناول أطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي (GI) كالخضروات، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات، والدهون الصحية.

قلل من الكربوهيدرات المكررة والسكريات المُصنّعة.

استبدل الأرز الأبيض والمعجنات بالبقوليات والحبوب الكاملة لتحسين حساسية الأنسولين.

خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا

ـ تحرك أكثر.. اجلس أقل:

مارس 150 دقيقة أسبوعيًا من الرياضة الهوائية كالمشي السريع أو السباحة، مع تمارين قوة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

حتى المشي الخفيف بعد تناول الطعام يساعد في خفض سكر الدم بعد الوجبات.

تناول البروتين والخضار قبل الكربوهيدرات للحد من الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز.

ـ راقب وزنك بشكل ذكي:

فقدان الوزن بنسبة 5-10% فقط قد يُحدث تحسنًا كبيرًا في مستويات السكر.

تجنب الحميات القاسية وركز على تغييرات غذائية مستدامة ومعتدلة.

خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا

ـ لا تهمل النوم والتوتر والترطيب:

التوتر يرفع الكورتيزول ويؤثر سلبًا على مستويات السكر، لذا تُنصح تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

احرص على نوم جيد من 7 إلى 9 ساعات يوميًا.

شرب الماء بانتظام يُحسن تنظيم الجلوكوز في الدم.

ـ المتابعة المستمرة تصنع الفارق:

راقب مستوى السك

ر في الدم بانتظام وكن على تواصل دائم مع الطبيب المختص.

الانضمام إلى مجموعات دعم أو إشراك العائلة يعزز الحافز ويُسهل الالتزام.

رغم أن السكري من النوع الثاني مرض مزمن، إلا أن الأبحاث تُظهر أن التحكّم فيه ممكن دون أدوية، من خلال نمط حياة صحي ومراقبة دقيقة. التغيير يبدأ من طبقك، ويمتد إلى حركتك ونومك وتواصلك مع من حولك.