طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين” 

خرج الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج الإدمان بكلية طب قصر العيني والطبيب المعالج للفنانة شيرين عبدالوهاب، ليثير الجدل من جديد، فقد خرج عن صمته للرد على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول الحالة الصحية للفنانة أثناء مشاركتها في مهرجان "موازين" بالمغرب، بعدما لاحظ البعض أنها لم تكن في أفضل حالاتها على المسرح.

تفاصيل الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب يوم حفلها

وأوضح الدكتور عبدالمقصود، عبر منشور كتبه على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن شيرين كانت في حالة صحية جيدة جدًا قبل سفرها إلى المغرب بيومين، وكانت سعيدة ومتحمسة لإحياء الحفل والمشاركة في فعاليات مهرجان “موازين”.

مشيرا إلى أن صباح يوم الحفل شهد تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية، حيث تعرضت لأزمة صحية مفاجئة مصحوبة بنزلة معوية، الأمر الذي استدعى استدعاء أطباء من المغرب لفحصها وتقديم العلاج اللازم، وقد نصحوها بالراحة والاعتذار عن إحياء الحفل، إلا أن شيرين رفضت ذلك احترامًا لجمهورها، وفضلت الصعود إلى المسرح رغم معاناتها من الإجهاد الشديد.

وأضاف الطبيب: "رغم أنني لم أحضر الحفل بنفسي، فإن شهادات المايسترو وقائد فرقتها الموسيقية تؤكد أنها قدمت عرضًا قويًا، وغنت 23 أغنية بشكل مباشر (لايف) على مدى ساعتين وربع، وأسعدت جمهورها رغم ما واجهته من ظروف صحية صعبة.

وختم منشوره برسالة دعم قائلاً: شيرين هي صوت مصر الذي يعشق جمهوره.. ساعدوها، شجعوها، وساندوها.