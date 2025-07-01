قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة
الحكومة الإيرانية: المستشفيات استقبلت 5646 مصابا جراء الحرب مع إسرائيل
انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد تسجيل مؤشر S&P 500 رقماً قياسياً جديداً
الأحد المقبل..بدء تسليم وحدات بمشروع "سكن مصر" للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة
تصعيد واسع في غزة مع توسع العمليات البرية واستمرار استهداف المدنيين
روسيا تسيطر بشكل كامل على منطقة لوجانسك الأوكرانية
ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدا
التعليم: آخر موعد للتسجيل بمنحة أشبال مصر الرقمية.. السبت
مدبولي: برنامج التعاون القطري مع OECD ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري
منظمة العمل الدولية: 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030
العالم على حافة كارثة صحية بسبب قرارات البيت الأبيض| تفاصيل
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل "موازين"

)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
أسماء عبد الحفيظ

خرج الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج الإدمان بكلية طب قصر العيني والطبيب المعالج للفنانة شيرين عبدالوهاب، ليثير الجدل من جديد، فقد خرج عن صمته للرد على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول الحالة الصحية للفنانة أثناء مشاركتها في مهرجان "موازين" بالمغرب، بعدما لاحظ البعض أنها لم تكن في أفضل حالاتها على المسرح.

تفاصيل الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب يوم حفلها

 وأوضح الدكتور عبدالمقصود، عبر منشور كتبه على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن شيرين كانت في حالة صحية جيدة جدًا قبل سفرها إلى المغرب بيومين، وكانت سعيدة ومتحمسة لإحياء الحفل والمشاركة في فعاليات مهرجان “موازين”.

مشيرا إلى أن صباح يوم الحفل شهد تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية، حيث تعرضت لأزمة صحية مفاجئة مصحوبة بنزلة معوية، الأمر الذي استدعى استدعاء أطباء من المغرب لفحصها وتقديم العلاج اللازم، وقد نصحوها بالراحة والاعتذار عن إحياء الحفل، إلا أن شيرين رفضت ذلك احترامًا لجمهورها، وفضلت الصعود إلى المسرح رغم معاناتها من الإجهاد الشديد.

وأضاف الطبيب: "رغم أنني لم أحضر الحفل بنفسي، فإن شهادات المايسترو وقائد فرقتها الموسيقية تؤكد أنها قدمت عرضًا قويًا، وغنت 23 أغنية بشكل مباشر (لايف) على مدى ساعتين وربع، وأسعدت جمهورها رغم ما واجهته من ظروف صحية صعبة.

وختم منشوره برسالة دعم قائلاً: شيرين هي صوت مصر الذي يعشق جمهوره.. ساعدوها، شجعوها، وساندوها.

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين” 
نبيل عبدالمقصود علاج الإدمان الدكتور عبدالمقصود شيرين عبدالوهاب موازين لم تكن في أفضل حالاتها على المسرح مصحوبة بنزلة معوية إحياء الحفل الإجهاد الشديد شيرين هي صوت مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

معاشات

احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

حريق - أرشيفية

خلال 48 ساعات.. 10 حرائق في العاصمة من دون إصابات أو خسائر بشرية

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

حالة الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأول من يوليو.. حرارة ورطوبة عالية

الرئيس السيسي

مصر والسودان يرفضان الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق

ترشيحاتنا

جرائم الإنترنت

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. كيف واجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل؟

المستشار الدكتور حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب

انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإيجار القديم

مجلس النواب

النواب يحيل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب والمعادن للجان المختصة

بالصور

تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

سعر شاومي الكهربائية الجديدة يفوق تسلا.. وطلبات الشراء في ارتفاع

شاومي
شاومي
شاومي

10 ساعات في الثلج.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف

10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل "موازين"

)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد