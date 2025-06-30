شاب تايواني يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة.. شاهد ماذا حدث له؟

أثارت قصة واقعية الرأي العام، حيث خسر شاب تايواني قدميه بعد أن أقدم على حيلة مروعة للحصول على تعويضات من شركات التأمين.

وقام الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، بنقع قدميه في الثلج الجاف لمدة 10 ساعات متواصلة، ما أدى إلى تلف الأنسجة وبتر قدميه، من أجل محاولة لادعاء تعرضه لحادث مؤسف والحصول على مبلغ تأميني ضخم.

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة

بحسب ما ذكر موقع scmp، كان الطالب قد اشترى 8 وثائق تأمين من 5 شركات مختلفة، شملت تغطية للحوادث، والإعاقة، والرعاية الطبية طويلة الأجل.

وفي يناير 2023، نفّذ خطته بمعاونة صديقته، حيث جلس داخل شقتهما في طقس بارد، وغمر قدميه في دلو يحتوي على الثلج الجاف دون حماية.

ربط نفسه كي لا يتمكن من التراجع، وانتظر ساعات طويلة حتى تسبب ذلك في تلف أعصاب الأطراف بالكامل.

وأدى هذا التلف إلى دخول الشاب المستشفى في حالة طوارئ، وأجريت له عملية بتر مزدوج للقدمين، لكن التحقيقات كشفت لاحق تلاعب واضح في القصة، حيث ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه، المحكمة حكمت عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، ولم تحكم المحكمة بذلك فحسب بل حكمة على الشركة التابع بالسجن 6 سنوات بوصفها العقل المدبر.

وأثارت القضية ضجة كبيرة في تايوان وخارجها، وأعادت فتح ملف الاحتيال التأميني الذي يسبب خسائر بمليارات الدولارات سنويًا على شركات التأمين.

وسلطت القضية الضوء على خطورة التضحية بالصحة من أجل المال، وتحول الحلم السهل للثراء إلى مأساة حقيقية.

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة

من جانبها دعت المؤسسات الطبية بدورها إلى توعية الشباب بمخاطر استخدام وسائل قاسية على الجسم، خاصة مع تزايد الضغوط النفسية والرغبة في الكسب السريع، في حين أكدت شركات التأمين تشديد معايير فحص المطالبات ورفع وعي العملاء بالقوانين بشكل أكثر .