قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاينة حريق مطعم شهير في شارع جسر السويس تكشف الأسباب | صور
الزمالك يستعد لإعلان رحيل الجهاز الطبي والإداري لفريق الكرة.. اعرف السبب
إحالة أوراق عامل متهم بهتك عرض طفلة في الأقصر إلى مفتى الجمهورية
خلاف داخل الزمالك حول مصير شيكابالا.. تفاصيل
سالم الدوسري مرشح لدخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025
أشرف بن شرقي يشارك صورا من الجيم
الزمالك يحيل أزمة أحمد حمدي إلى المدير الرياضي .. تفاصيل
نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو
الأزهر يتقدم على 199 جامعة في التصنيف العالمي
الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء كندا ويؤكد: تعزيز العلاقات الثنائية ودعم استقرار المنطقة
الرئيس السيسي لـ رئيس وزراء كندا: إقامة الدولة الفلسطينية الضامن الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط
قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاب تايواني يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة.. شاهد ماذا حدث له؟

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
أسماء عبد الحفيظ

أثارت قصة واقعية الرأي العام، حيث خسر شاب تايواني قدميه بعد أن أقدم على حيلة مروعة للحصول على تعويضات من شركات التأمين.

وقام الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، بنقع قدميه في الثلج الجاف لمدة 10 ساعات متواصلة، ما أدى إلى تلف الأنسجة وبتر قدميه، من أجل محاولة لادعاء تعرضه لحادث مؤسف والحصول على مبلغ تأميني ضخم.

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة 

بحسب ما ذكر موقع scmp، كان الطالب قد اشترى 8 وثائق تأمين من 5 شركات مختلفة، شملت تغطية للحوادث، والإعاقة، والرعاية الطبية طويلة الأجل.

وفي يناير 2023، نفّذ خطته بمعاونة صديقته، حيث جلس داخل شقتهما في طقس بارد، وغمر قدميه في دلو يحتوي على الثلج الجاف دون حماية.

 ربط نفسه كي لا يتمكن من التراجع، وانتظر ساعات طويلة حتى تسبب ذلك في تلف أعصاب الأطراف بالكامل.

وأدى هذا التلف إلى دخول الشاب المستشفى في حالة طوارئ، وأجريت له عملية بتر مزدوج للقدمين، لكن التحقيقات كشفت لاحق تلاعب واضح في القصة، حيث ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه، المحكمة حكمت عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، ولم تحكم المحكمة بذلك فحسب بل حكمة على الشركة التابع بالسجن 6 سنوات بوصفها العقل المدبر.

وأثارت القضية ضجة كبيرة في تايوان وخارجها، وأعادت فتح ملف الاحتيال التأميني الذي يسبب خسائر بمليارات الدولارات سنويًا على شركات التأمين.

وسلطت القضية الضوء على خطورة التضحية بالصحة من أجل المال، وتحول الحلم السهل للثراء إلى مأساة حقيقية.

 مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة 

 من جانبها دعت المؤسسات الطبية بدورها إلى توعية الشباب بمخاطر استخدام وسائل قاسية على الجسم، خاصة مع تزايد الضغوط النفسية والرغبة في الكسب السريع، في حين أكدت شركات التأمين تشديد معايير فحص المطالبات ورفع وعي العملاء بالقوانين بشكل أكثر .

شاب شاب تايواني قدميه الثلج تلف الأنسجة مبلغ تأميني ضخم 8 وثائق تأمين من 5 شركات مختلفة طقس بارد تلف أعصاب الأطراف بالكامل بتر مزدوج للقدمين بالسجن عامين مع وقف التنفيذ الاحتيال التأميني مليارات الدولارات شركات التأمين تزايد الضغوط النفسية العملاء بالقوانين مأساة تايوانية طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة الثلج الجاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

صورة أرشيفية

البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

غزة

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرد على أنباء وجود مخدرات في المساعدات بغزة

ماجد بامية نائب المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن الدولي

نائب المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

مساعد وزير الخارجية الإيراني

إيران تطالب بضمانات عدم التعرض لهجوم خلال المحادثات القادمة

بالصور

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد

البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا

شاب تايواني يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة.. شاهد ماذا حدث له؟

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة

بمثابة علبة فيتامين .. تناول ثمرة باذنجان يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

المزيد