محتاجة يد تتدخل لإنقاذها.. مي كساب تعلق على أزمة شيرين

علقت الفنانة مي كساب، على الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبدالوهاب، من قبل جمهور المغرب بسبب أدائها باستخدام تقنية “البلاي باك”، في حفلها الأخير بمهرجان "موازين" في المغرب.

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع إكس: "شيرين محتاجة يد عليا تتدخل لإنقاذها والحفاظ عليها كثروة وقوة ناعمة وصوت مصر ..إلى من يهمه الأمر انقذوا شيرين عبدالوهاب من نفسها، ومن اللي ما بيخافوش عليها ومش أمناء عليها".

قرار حاسم من محامي شيرين عبدالوهاب

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى هجوم شرس فى الأيام القليلة الماضية بعد حفلها الأخير فى مهرجان موازين المغربي وهو الأمر الذى دفع محاميها المستشار ياسر قنطوش، لاصدار بيان صحفي يكشف فيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التجاوزات فى حقها.

وقال قنطوش في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة معروف من ورائها، لتدمير أي نجاح تقوم به.

وتابع ياسر قنطوش: الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن لسنا ضد حرية الرأي ولكن يكون بناء ليس به أي إساءة، وهناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.