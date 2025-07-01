كلنا في ضهرك.. مها أحمد تدعم شيرين

حرصت الفنانة مها أحمد ، على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تعرضها لانتقادات خلال حفلها الأخير بمهرجان "موازين" في المغرب، بسبب أدائها باستخدام تقنية “البلاي باك”.

وكتبت مها أحمد على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "بحبك بحبك اوى اجمل صوت فالوطن العربى ربنا يقويكى كنتى قمر فالمهرجان والعبايه هتاكل منك حته كل إطلالة ليكى احلى من التانيه رغم انف الحاقدين، كلنا فضهرك، عدد جماهيرى فى حفل موازيين بشهادة القائمين على الحفل، اتدلع يا كايدهم".

قرار حاسم من محامي شيرين عبدالوهاب

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى هجوم شرس فى الأيام القليلة الماضية بعد حفلها الأخير فى مهرجان موازين المغربي وهو الأمر الذى دفع محاميها المستشار ياسر قنطوش، لاصدار بيان صحفي يكشف فيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التجاوزات فى حقها.

وقال قنطوش في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة معروف من ورائها، لتدمير أي نجاح تقوم به.

وتابع ياسر قنطوش: الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن لسنا ضد حرية الرأي ولكن يكون بناء ليس به أي إساءة، وهناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.