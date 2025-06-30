طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى، هل تودين تحضير حلوة فى وقت بسيط، وبأقل التكاليف يمكنك إعداد الباستا فلورا بالمربي، بشكل يناسب الحفلات وأعياد الميلاد والعزائم.

تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بهذه المقادير.

مقادير طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

2 كوب دقيق أبيض منخول.

1/2 كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.

1/2 كوب سكر بودرة.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3/4 كوب مربى مشمش أو فراولة حسب الرغبة.

1 ملعقة كبيرة ماء دافئ اختياري لتخفيف المربى.

التحضير خطوة بخطوة

- تحضير العجينة

في وعاء عميق، اخفقي الزبدة مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح القوام كريميًا ناعمًا.

أضيفي البيضة والفانيليا، واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ورشة الملح تدريجيًا، وقلّبي بملعقة خشبية أو باليد حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة لا تلتصق باليد.

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى



إذا كانت العجينة جافة قليلاً، يمكن إضافة ملعقة أو ملعقتين من الحليب أو الماء حسب الحاجة.

- تشكيل الباستا فلورا

قسّمي العجينة إلى قسمين، جزء كبير لقاعدة الصينية وجزء صغير للزينة.

افردي الجزء الأكبر في قالب التارت أو صينية مدهونة بالزبدة، بحيث تغطي القاعدة والحواف بسمك متساوٍ.

في وعاء صغير، قلبي المربى مع القليل من الماء الدافئ لتلين، ثم افرديها فوق طبقة العجين بالتساوي.



- الزينة الشبكية

افردي الجزء المتبقي من العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.

قطعيه إلى شرائط رفيعة باستخدام سكين أو قطّاعة بيتزا.

رتبي الشرائط على وجه المربى بشكل شبكي متقاطع



- الخَبز

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الباستا فلورا في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا.



- التقديم

اتركيها تبرد تمامًا قبل التقطيع حتى تتماسك المربى.

يمكن رش القليل من السكر البودرة على الوجه للتزيين.

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

نصائح ذهبية

للحصول على نكهة لذيذة، اختاري مربى ذات جودة عالية.

يمكن استخدام مربى التين، التوت، أو الكرز حسب الرغبة.