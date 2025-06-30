ودع السخونية.. طرق طبيعية ومجربة لتهوية البيت في الحر

يعاني الجميع من الحر في المنزل بالصيف، ولتجنب ذلك ، إليك أفضل الطرق للتغلب على الحر في المنزل خلال فصل الصيف، خصوصًا في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة:
أولًا: طرق طبيعية بدون تكييف
1. اغلق النوافذ والستائر نهارًا:
الشمس المباشرة ترفع درجة حرارة البيت، فاستخدم ستائر سميكة أو عاكسة للضوء.
2. افتح النوافذ ليلًا:
بعد غروب الشمس، افتح الشبابيك لتهوية البيت والاستفادة من برودة الليل.
3. استخدام المراوح بشكل ذكي:
ضع إناء به ثلج أمام المروحة ليعمل كـ"تكييف طبيعي".
استخدم مراوح السقف في اتجاه عكس عقارب الساعة لطرد الهواء الساخن لأعلى.
4. رش المياه على الأرض أو الستائر:
يساعد في ترطيب الجو وتقليل الشعور بالحر.
5. إطفاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية:
مثل الكمبيوتر أو الفرن، لأنها تولد حرارة إضافية.
ثانيًا: طرق لتبريد الجسم
1. اشرب ماء بارد باستمرار:
ترطيب الجسم يقلل من تأثير الحرارة.
2. بلل فوطة وضعها على الرقبة أو الجبين:
خاصة في الأوقات الحارة من اليوم.
3. الاستحمام بالماء الفاتر أو البارد:
يقلل درجة حرارة الجسم بشكل فوري.
ثالثًا: حيل إضافية لتلطيف الجو
1. استخدم النباتات المنزلية:
بعض النباتات تنقي الهواء وترطبه مثل "الريحان" أو "النعناع".
2. اعتمد على الإضاءة الطبيعية:
المصابيح تولد حرارة، فاستخدم الضوء الطبيعي قدر الإمكان.
3. ضع مراوح في ممرات الهواء:
لخلق تيار هواء متجدد يمر في أنحاء المنزل.