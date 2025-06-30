ودع السخونية.. طرق طبيعية ومجربة لتهوية البيت في الحر

يعاني الجميع من الحر في المنزل بالصيف، ولتجنب ذلك ، إليك أفضل الطرق للتغلب على الحر في المنزل خلال فصل الصيف، خصوصًا في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة:

أولًا: طرق طبيعية بدون تكييف

1. اغلق النوافذ والستائر نهارًا:

الشمس المباشرة ترفع درجة حرارة البيت، فاستخدم ستائر سميكة أو عاكسة للضوء.

2. افتح النوافذ ليلًا:

بعد غروب الشمس، افتح الشبابيك لتهوية البيت والاستفادة من برودة الليل.



3. استخدام المراوح بشكل ذكي:

ضع إناء به ثلج أمام المروحة ليعمل كـ"تكييف طبيعي".

استخدم مراوح السقف في اتجاه عكس عقارب الساعة لطرد الهواء الساخن لأعلى.

4. رش المياه على الأرض أو الستائر:

يساعد في ترطيب الجو وتقليل الشعور بالحر.



5. إطفاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية:

مثل الكمبيوتر أو الفرن، لأنها تولد حرارة إضافية.

ثانيًا: طرق لتبريد الجسم

1. اشرب ماء بارد باستمرار:

ترطيب الجسم يقلل من تأثير الحرارة.



2. بلل فوطة وضعها على الرقبة أو الجبين:

خاصة في الأوقات الحارة من اليوم.



3. الاستحمام بالماء الفاتر أو البارد:

يقلل درجة حرارة الجسم بشكل فوري.

ثالثًا: حيل إضافية لتلطيف الجو

1. استخدم النباتات المنزلية:

بعض النباتات تنقي الهواء وترطبه مثل "الريحان" أو "النعناع".

2. اعتمد على الإضاءة الطبيعية:

المصابيح تولد حرارة، فاستخدم الضوء الطبيعي قدر الإمكان.



3. ضع مراوح في ممرات الهواء:

لخلق تيار هواء متجدد يمر في أنحاء المنزل.