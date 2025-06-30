أفكار جديدة.. سناكس لذيذة على البحر

تحتار الكثير في تقديم اكلات علي البحر وسناكس ولذلك نقدم إليك أفكار سناكس لذيذة وسهلة لتناولها في المصيف، تناسب البحر والشمس والأطفال والكبار:
سناكس مالحة:
شيبسي بيتي: من شرائح بطاطس أو بطاطا في الفرن أو المقلاة الهوائية.
عيش مقرمش: مع علبة جبنة مثلثات أو لبنة.
فيشار بالملح أو الجبنة: خفيف ومشبع ومناسب للشاطئ.
سناك الجبنة: مكعبات جبنة رومي أو شيدر مع خيار وزيتون.
ميني ساندوتشات: جبنة كريمي، لانشون، أو زبدة فول سوداني بالعسل.
مقرمشات الذرة أو الدوريتوس: مع تغميسة بسيطة زي الجواكامولي أو لبنة.
سناكس فريش:
فاكهة مقطعة: بطيخ، شمام، عنب، تفاح، مانجو (متحط في علب محكمة).
خضار أصابع: خيار، جزر، فلفل ألوان مع تغميسة زبادي بالثوم أو الحمص.
تمر أو مجففات فواكه: طاقة طبيعية وسكر صحي.
سناكس حلوة:
كوكيز بيتي أو براونيز: متحضرة من قبل وسهلة في الحفظ.
ميني كب كيك أو مافن: سناكس فردية ومناسبة للأطفال.
كرواسون محشي شوكولاتة أو مربى: لذيذ وسهل الأكل.
مشروبات وسوائل:
عصائر طبيعية في زجاجات حرارية: مانجو، برتقال، جوافة.
مياه منكهة بالنعناع والليمون: منعشة وتساعد على الترطيب.
زبادي بالشوفان أو الفاكهة: في علبة محكمة لو في كولر أو ثلج.
حضّري السناكس قبل بيوم وخزنيها في ثلاجة محمولة أو كولر.