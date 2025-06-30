طريقة عمل جلاش بالجبنة والبسطرمة.. بمذاق لا يقاوم

جلاش بالجبنة والبسطرمة من الأطباق الجانبية التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك خلال العزومات، فيتمتع هذا الطبق بمذاق شهي ومختلف.



قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جلاش بالجبنة والبسطرمة بأقل المكونات وبأسهل الخطوات.



مقادير جلاش بالجبنة والبسطرمة

جلاش

زبدة

جبنة كريمي

بسطرمة

زيتون أسود حلقات









طريقة تحضير جلاش بالجبنة والبسطرمة

تفرد ورقة جلاش وتدهن بالزبدة ثم تضاف طبقة أخرى وتدهن

يضاف خليط من الجبنة والزيتون والبسطرمة

وتغلق أوراق الجلاش جيدا على الحشوة وتدهن بالزبدة من الخارج

ويطهى في الطاسة من الجهتين

ويقدم ساخنا