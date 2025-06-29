طريقة عمل صينية الباذنجان بالجبن.. بمذاق لا يقاوم

صينية الباذنجان بالجبن من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، طريقة عمل صينية الباذنجان بالجبن فيما يلي:





مقادير صينية الباذنجان بالجبن

4 حبة متوسطة باذنجان

ربع كوب زيت ذرة

1 رشة فلفل اسود

الصلصة:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 حبة كبيرة بصل مفروم

5 فص ثوم مهروس

1 حبة متوسطة فلفل حلو احمر مفروم ناعم

6 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خل

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة ريحان اخضر مفروم

1 كوب جبن بارميزان

3 كوب جبن موازاريللا

للتزيين: أوراق ريحان





طريقة تحضير صينية الباذنجان بالجبن

سخني الفرن ٢٢٠، أحضري صواني قصيرة الحافة، ضعي ورق زبدة.

لا تقشري الباذنجان قطعيه بالطول إلى شرائح ٤/٣ سم تقريبا.

ضعي الباذنجان في الصينية ثم امسحيه بالزيت، انثري بعض الفلفل.

اشوي الباذنجان ليصبح ذهبي اللون، اقلبيه على الجانب الآخر واشوي. اتركيه ليبرد.

في كسرولة سخني الزيت والزبدة، أضيفي البصل، الثوم وقلبي ليذبل، أضيفي الفلفل وقلبي ليذبل، أضيفي الطماطم، المعجون، السكر، الخل، الماء الملح والفلفل الأسود واتركيه ليتسبك ويصبح ثقيل القوام.

أضيفي الريحان وقلبيه مع الصلصة.

سخني الفرن ١٨٠، أحضري طبق فرن.

ضعي بعض الصلصة في الطبق، ضعي طبقة من الباذنجان، انثري بعض الجبن، بعض أوراق الريحان، بعض الصلصة، الباذنجان.

كرري ذلك، انثري طبقة وفيرة من الجبن على الباذنجان.

ضعي الطبق في الفرن حوالي ٢٠ دقيقة ليتحمر.