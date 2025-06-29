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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الممنوعون من فاكهة الصيف.. 5 فئات محظور عليها تناول التين البرشومي

التين البرشومي
التين البرشومي
ريهام قدري

التين البرشومي من الفواكه اللذيذة الصيفية وبالرغم من فوائده الكثيرة، إلا أن هناك فئات يفضل أن تتجنب تناوله أو تحذر منه، وهم:


 1. مرضى السكري

السبب: التين البرشومي يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية (الفركتوز والجلوكوز)، ما قد يؤدي لرفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

النصيحة: يمكن تناوله بكميات قليلة جداً وتحت إشراف الطبيب.

 2. المصابون بحساسية الفواكه أو مادة اللاتكس

السبب: التين يحتوي على مادة تُشبه اللاتكس الطبيعي، وقد يسبب حساسية جلدية أو تورم بالفم والحلق لبعض الأشخاص.

الأعراض: حكة، طفح جلدي، تورم في الشفاه أو الحلق، صعوبة في التنفس.

3. مرضى الكلى

السبب: التين غني بالبوتاسيوم، والإفراط في تناوله قد يسبب اختلال في توازن الأملاح لدى من يعانون من مشاكل بالكلى.

النصيحة: يُمنع أو يُحدد استهلاكه بدقة حسب استشارة الطبيب.

- 4. من يعانون من الإسهال أو القولون العصبي

السبب: التين يحتوي على ألياف عالية وسكر "السوربيتول" الذي يزيد حركة الأمعاء، ما قد يفاقم الإسهال والانتفاخ.

النصيحة: الأفضل تجنبه في أوقات نوبات القولون أو اضطرابات الهضم.

- 5. الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم

السبب: التين يحتوي على فيتامين K الذي قد يتداخل مع أدوية السيولة مثل الوارفارين.

النصيحة: يجب التنسيق مع الطبيب.

المصدر the health site

التين البرشومي التين تين برشومي

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