الممنوعون من فاكهة الصيف.. 5 فئات محظور عليها تناول التين البرشومي

التين البرشومي من الفواكه اللذيذة الصيفية وبالرغم من فوائده الكثيرة، إلا أن هناك فئات يفضل أن تتجنب تناوله أو تحذر منه، وهم:



1. مرضى السكري

السبب: التين البرشومي يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية (الفركتوز والجلوكوز)، ما قد يؤدي لرفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

النصيحة: يمكن تناوله بكميات قليلة جداً وتحت إشراف الطبيب.

2. المصابون بحساسية الفواكه أو مادة اللاتكس

السبب: التين يحتوي على مادة تُشبه اللاتكس الطبيعي، وقد يسبب حساسية جلدية أو تورم بالفم والحلق لبعض الأشخاص.

الأعراض: حكة، طفح جلدي، تورم في الشفاه أو الحلق، صعوبة في التنفس.

3. مرضى الكلى

السبب: التين غني بالبوتاسيوم، والإفراط في تناوله قد يسبب اختلال في توازن الأملاح لدى من يعانون من مشاكل بالكلى.

النصيحة: يُمنع أو يُحدد استهلاكه بدقة حسب استشارة الطبيب.

- 4. من يعانون من الإسهال أو القولون العصبي

السبب: التين يحتوي على ألياف عالية وسكر "السوربيتول" الذي يزيد حركة الأمعاء، ما قد يفاقم الإسهال والانتفاخ.

النصيحة: الأفضل تجنبه في أوقات نوبات القولون أو اضطرابات الهضم.

- 5. الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم

السبب: التين يحتوي على فيتامين K الذي قد يتداخل مع أدوية السيولة مثل الوارفارين.

النصيحة: يجب التنسيق مع الطبيب.

المصدر the health site