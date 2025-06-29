الممنوعون من فاكهة الصيف.. 5 فئات محظور عليها تناول التين البرشومي

التين البرشومي من الفواكه اللذيذة الصيفية وبالرغم من فوائده الكثيرة، إلا أن هناك فئات يفضل أن تتجنب تناوله أو تحذر منه، وهم:
1. مرضى السكري
السبب: التين البرشومي يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية (الفركتوز والجلوكوز)، ما قد يؤدي لرفع مستويات السكر في الدم بسرعة.
النصيحة: يمكن تناوله بكميات قليلة جداً وتحت إشراف الطبيب.
2. المصابون بحساسية الفواكه أو مادة اللاتكس
السبب: التين يحتوي على مادة تُشبه اللاتكس الطبيعي، وقد يسبب حساسية جلدية أو تورم بالفم والحلق لبعض الأشخاص.
الأعراض: حكة، طفح جلدي، تورم في الشفاه أو الحلق، صعوبة في التنفس.
3. مرضى الكلى
السبب: التين غني بالبوتاسيوم، والإفراط في تناوله قد يسبب اختلال في توازن الأملاح لدى من يعانون من مشاكل بالكلى.
النصيحة: يُمنع أو يُحدد استهلاكه بدقة حسب استشارة الطبيب.
- 4. من يعانون من الإسهال أو القولون العصبي
السبب: التين يحتوي على ألياف عالية وسكر "السوربيتول" الذي يزيد حركة الأمعاء، ما قد يفاقم الإسهال والانتفاخ.
النصيحة: الأفضل تجنبه في أوقات نوبات القولون أو اضطرابات الهضم.
- 5. الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم
السبب: التين يحتوي على فيتامين K الذي قد يتداخل مع أدوية السيولة مثل الوارفارين.
النصيحة: يجب التنسيق مع الطبيب.
المصدر the health site