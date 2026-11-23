أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة أحمد فرغلي، وبالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية، 6 معابر عشوائية وغير قانونية على خطوط السكك الحديدية بنطاق المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود للقضاء على المعابر غير الشرعية والحد من الحوادث الناتجة عن العبور العشوائي.

وشملت قائمة المعابر التي جرى غلقها وتأمينها المواقع التالية:

​الكيلومتر 114/500، الواقع بين صفط العنب وكوم حمادة.

​الكيلومتر 104/000، الواقع بين كوم حمادة وكفر بولين.

​الكيلومتر 102/500، الواقع بين كوم حمادة وكفر بولين.

​الكيلومتر 101/100، الواقع بين كفر بولين وواقد.

​الكيلومتر 96/400، الواقع بين كفر بولين وواقد.

​الكيلومتر 95/950، الواقع بين واقد والاتحاد.

​من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل الحاسم مع المعابر غير القانونية، ومنع الممارسات التي تهدد سلامة المواطنين، مشددة على ضرورة التزام الأهالي بالعبور من المزلقانات والأماكن الشرعية المخصصة لذلك، حفاظا على الأرواح وضمانا لانتظام وسلامة حركة مسير القطارات.