أفادت تقارير فلسطينية استشهاد شخصين وإصابة آخرين، جراء استهداف سيارة في منطقة ساحة الأنصار غرب مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من المصابين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الاستهداف أو هوية الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة.

وفي وقت سابق، حذرت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة متواصلة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، رغم مرور عام على اتفاق شرم الشيخ.

وقالت فارسين شاهين، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الأولوية الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء داخل القطاع، والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وضمان إغاثة الفلسطينيين، موضحة أن التحركات الإغاثية لم تصل إلى المستوى المطلوب، فيما لا يزال السكان محاصرين داخل نحو ثلث مساحة القطاع، وتتفاقم معاناتهم يوميًا.