أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتتعامل معه باعتباره اتفاقًا من جانب واحد، بما يسمح لها بمواصلة عملياتها العسكرية داخل القطاع.

وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة رغم سريان الاتفاق، مشيرًا إلى استهداف مركبة تابعة لتكية طعام في محيط شارع أبو شباك بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، فضلًا عن قصف مجمع ناصر الطبي، الذي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طبيب وطفل.

وأشار إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أكثر من 1680 شهيدًا ونحو 6 آلاف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بمعدل يتراوح بين 5 و6 شهداء يوميًا.

استمرار العمليات العسكرية رغم اتفاق وقف إطلاق النار

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إن إعلان إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية موسعة غرب الخط الأصفر، ثم إعلان انتهائها باعتبارها عملية محدودة، لا يعني انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، لكنه يكشف استمرار الانتهاكات الميدانية.

وأضاف أن العمليات الإسرائيلية تشمل القصف بطائرات «كواد كابتر» ونسف المباني وتوسيع نطاق الخط الأصفر، معتبرًا أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع يسمح لها بحرية التحرك العسكري في أي منطقة داخل قطاع غزة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى أيضًا إلى تجاوز الخلافات الداخلية المتعلقة بتشكيل الحكومة، ورفع سقف مطالبه بما يتماشى مع توجهات اليمين الحاكم.

نزوح آلاف الفلسطينيين وتفاقم الأزمة الإنسانية

وكشف عبد العاطي أن العمليات العسكرية الأخيرة تسببت في نزوح نحو 5200 مدني من مناطقهم، إلى جانب تدمير عشرات ومئات الخيام وما تبقى من منازل تعرضت لأضرار جزئية.

وأوضح أن سيطرة إسرائيل على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة أدت إلى تكدس أكثر من مليونين و200 ألف فلسطيني في أقل من 30% من مساحة القطاع، وهي مناطق تعاني من تراكم الركام وعدم صلاحية بعض المواقع لإقامة مخيمات أو توفير أماكن للإيواء.

وأشار إلى أن فصل القطاع إلى قسمين أثر سلبًا على حركة المواطنين وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة النازحين، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتعرض القطاع للمنخفضات الجوية.

وشدد على الحاجة العاجلة إلى توفير الخيام ومراكز الإيواء التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار النزوح القسري.

انتقادات للدور الأمريكي ومجلس السلام

وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية، أشار عبد العاطي إلى إجراء الوسطاء اتصالات مكثفة مع إسرائيل لوقف العمليات العسكرية، إلى جانب اجتماع وزراء الاستخبارات في مصر بمشاركة ممثلين عن تركيا وقطر ومصر، وصدور بيانات بشأن تطورات الأوضاع.

كما لفت إلى وجود لقاءات واتصالات مع الجانب الأمريكي، شملت جاريد كوشنير، منتقدًا ما وصفه بعدم توازن بيان «مجلس السلام»، بسبب تحميل الفلسطينيين المسؤولية ذاتها رغم التزامهم بالاتفاق.

وأضاف أن عمل المجلس تعثر لأكثر من 13 شهرًا، نتيجة منع إسرائيل دخول قوة الاستقرار الدولية وأعضاء المجلس ولجنة إدارة قطاع غزة.

مطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق

وانتقد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أداء الإدارة الأمريكية، معتبرًا أنها تجاوزت دورها كضامن لاتفاق وقف إطلاق النار وتحولت إلى وسيط يتفهم التفسير الإسرائيلي للاتفاق، خاصة بعد استعادة إسرائيل أسراها وجثامينهم.

وطالب الوسطاء والولايات المتحدة ومجلس السلام باتخاذ خطوات جادة لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يشمل الانسحاب ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي دون إجراءات تضمن تنفيذ الاتفاق يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، داعيًا إلى إعلان فشل مجلس السلام والعودة إلى مقاربة الأمم المتحدة حال عدم القدرة على إلزام إسرائيل بتعهداتها.